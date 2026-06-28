ファビオ・カンナバーロ監督にとって初のW杯は3試合で勝ち点0に終わった。ウズベキスタンはコンゴ民主共和国戦で10分から68分までリードし、史上初のベスト16進出を夢見た。 しかし、ウィッサが2得点（その間にマエレも1得点）を挙げ、スコアを3－1とし、勝ち点4でグループKを3位通過したコンゴ民主共和国を次のステージへ導いた。
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コンゴ民主共和国がウズベキスタンを破り、16強進出。次戦はイングランドと対戦し、カンナバーロ率いるチームは敗退。
試合
ショムロドフのゴールで、ウズベキスタンは勝利すれば3位グループ上位8チームに入りベスト16進出の可能性があった。カンナバーロ監督率いるイタリア代表のリードは1時間近く続いたが、ウィッサのPKで同点に追いつかれた。
この時点で流れはコンゴ民主共和国に傾き、78分にはマエレが逆転弾。91分にはウィッサが再びネットを揺らし、3－1で試合を締めくくった。
16強ではイングランドと対戦し、勝ち進めばメキシコまたはエクアドルと戦う。
試合記録
コンゴ民主共和国対ウズベキスタン 3-1
得点者：10分 ショムロドフ（ウズベキスタン）、69分 ウィッサ（PK）（コンゴ）、78分 マエレ（コンゴ）、90+1分 ウィッサ（コンゴ）
コンゴ民主共和国（4-4-2）：ムパシ；ワン＝ビサカ、ムベンバ、トゥアンゼベ、マスアク（83分 カイエンベ）；ムブク（72分 エリア）、ムトゥサミー（72分 ムカウ）、サディキ、チペンガ（72分 ボンゴンダ）；ウィッサ、バカムブ（51分 マエレ）。監督：デサブレ
ウズベキスタン（3-4-3）：ネマトフ；フサノフ、アシュルマトフ、ウロゾフ（82分 セルゲイェフ）； アリジョノフ、シュクロフ（59分ハムロベコフ）、モズゴヴォイ（82分イスカンデロフ）、ナスルラエフ；ファイズラエフ（73分ウルノフ）、ショムロドフ、ハムダモフ（59分ガニエフ）。監督：カンナヴァーロ 主審：フェリックス・ツヴァイヤー
警告：サディキ、ムブク、ムトゥサミー（以上C）、フサノフ、ナスルラエフ（以上U）