ショムロドフのゴールで、ウズベキスタンは勝利すれば3位グループ上位8チームに入りベスト16進出の可能性があった。カンナバーロ監督率いるイタリア代表のリードは1時間近く続いたが、ウィッサのPKで同点に追いつかれた。

この時点で流れはコンゴ民主共和国に傾き、78分にはマエレが逆転弾。91分にはウィッサが再びネットを揺らし、3－1で試合を締めくくった。

16強ではイングランドと対戦し、勝ち進めばメキシコまたはエクアドルと戦う。