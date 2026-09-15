サッスオーロ戦でランダル・コロ・ムアニがひどいパフォーマンスを見せた後も、ルチアーノ・スパレッティはこのフランス人FWを見限らなかった。 「もっとコロ・ムアニを使ってプレーしなければならない。相手がマンツーマン気味に来るなら、最前線のFWに入れて、そこで収めさせてから周囲がサポートに入る形にすべきだ。だが実際には、それをやれた回数は少なかった。もちろん、いくつかの場面では彼自身がもっと貪欲であるべきなのも事実だ」。 スパレッティとしては、ほかにできることはなく、これ以外のことも言えない。ニック・ヴォルテマーデとともに、コロ・ムアニはユヴェントスのスカッドにいる純粋なセンターフォワード2人のうちの1人であり、アレク・ミリク（UEFAとセリエAの登録リスト外）を除けば、指揮官が9月の時点で彼を見放すわけにはいかない。フロジノーネ戦後にチクリと苦言を呈していたとしても、だ。
翻訳者：
コロ・ムアニ、あの失ったボール、そして得点のない5000万の執念。NEC戦とアタランタ戦が最後のチャンスに
あのボールロスト
サッスオーロ戦でのコロ・ムアニは、あらゆるプレー局面でまるで幽霊のようだった。フリーでボールを受ける動き、ボールコントロール、そしてシュートのすべてで存在感を欠いた。シュートは1本も打たず、しかも打てる場面では、94分、シュートを選ばずにエリア内で無謀なドリブルに固執し、ボールを失ってサッスオーロの3-2のゴールの起点になってしまった。このゴールは（不本意ながら）古巣対戦のアジッチが決めたもので、ユヴェントス陣営全体の怒りを爆発させた。監督からサポーターに至るまで、誰もが苛立ちを募らせた。
スパレッティの選択肢
言葉の上では、スパレッティは今なおコロ・ムアニを擁護しており、前述の通り、それ以外の対応はできない。 ただ実際には、チェルタルド出身の指揮官が手元にあるあらゆる選択肢を検討していることに疑いの余地はない。というのも、木曜日のヨーロッパリーグでのNECナイメヘン戦、そして何より日曜日のリーグ戦のアタランタ戦は、すでにユヴェントスの今季にとって重要な分岐点になるのが明らかだからだ。今後2試合でも、コロ・ムアニには引き続き出場時間とチャンスが確実に与えられるだろう。プレーし、そして今季まだ決めていないゴールへの道を見つけるために。 ただし、それが2試合とも先発なのか、それともベンチスタートなのかはまだ分からない。1トップで起用されるのか、それともヴォルテマーデと組むのか。そしてその場合、より前線でプレーするのが彼で、ドイツ人選手がトップ下に入るのか、それとも逆になるのかも注目される。いずれにせよ、元トッテナムの選手に残されたチャンスはもう多くなく、これからはピッチに立つ1分1分が彼にとって決定的な意味を持つことになる。
控えめな執念
コロ・ムアニについて、その現在のパフォーマンスを踏まえて話を広げると、異なる時期にユベントスの3人もの幹部が、なぜ1998年生まれの彼をほとんど執着するかのように追い続けたのかは、いまだに謎のままだ。最初はジュントリで、2025年1月にレンタルで獲得し、次にコモッリが2025年の夏いっぱい無駄に追い続け、そして最後にカルネヴァーリが2026年夏の長い交渉の末、固定額3800万ユーロに加え、ボーナス1200万ユーロという重要な金額で完全移籍により獲得した。
「ユベントスが本来のレベルより低いクラブになってしまったなどとは考えられない。私たちはサイクルの中にいて、困難もあれば頂点に戻る可能性もある」と、ユベントスのCEOジョバンニ・カルネヴァーリは昨日語った。実際のところ、今日の印象としては、コロ・ムアニに賭けるという選択は、歴史に比べてより低い次元からなかなか抜け出せずにいる現在のユベントスそのものに完全に属するものだ。かつてユベントスは、たとえばプラティニからジダン、さらにデシャン、トレゼゲ、リリアン・テュラム、ビエラ、ポグバに至るまで、ポジションごとにフランス最高峰の選手たちを獲得できた。一方で今のユベントスは、コロ・ムアニをトリノに呼び戻すのに1年を要している。彼はワールドカップのメンバーに招集されず、少なくとも現時点でフランス人アタッカーのトップ10に入る存在でもない。
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