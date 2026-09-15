コロ・ムアニ、あの失ったボール、そして得点のない5000万の執念。NEC戦とアタランタ戦が最後のチャンスに

コロ・ムアニについて、その現在のパフォーマンスを踏まえて話を広げると、異なる時期にユベントスの3人もの幹部が、なぜ1998年生まれの彼をほとんど執着するかのように追い続けたのかは、いまだに謎のままだ。最初はジュントリで、2025年1月にレンタルで獲得し、次にコモッリが2025年の夏いっぱい無駄に追い続け、そして最後にカルネヴァーリが2026年夏の長い交渉の末、固定額3800万ユーロに加え、ボーナス1200万ユーロという重要な金額で完全移籍により獲得した。





「ユベントスが本来のレベルより低いクラブになってしまったなどとは考えられない。私たちはサイクルの中にいて、困難もあれば頂点に戻る可能性もある」と、ユベントスのCEOジョバンニ・カルネヴァーリは昨日語った。実際のところ、今日の印象としては、コロ・ムアニに賭けるという選択は、歴史に比べてより低い次元からなかなか抜け出せずにいる現在のユベントスそのものに完全に属するものだ。かつてユベントスは、たとえばプラティニからジダン、さらにデシャン、トレゼゲ、リリアン・テュラム、ビエラ、ポグバに至るまで、ポジションごとにフランス最高峰の選手たちを獲得できた。一方で今のユベントスは、コロ・ムアニをトリノに呼び戻すのに1年を要している。彼はワールドカップのメンバーに招集されず、少なくとも現時点でフランス人アタッカーのトップ10に入る存在でもない。



