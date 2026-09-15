サッスオーロ戦でランダル・コロ・ムアニが低調なパフォーマンスに終わった後も、ルチアーノ・スパレッティはこのフランス人FWへの信頼を失っていない。 「もっとコロ・ムアニを使ってプレーしなければならない。相手がマンツーマンで来るなら、最前線のFWに当てて、ボールを収めさせてから周囲がサポートに入るべきだ。実際にはそれをやれた回数が少なかった。ただ、彼自身ももっと厳しさを見せる必要があるのは事実だ」。 スパレッティとしては、そうするしかないし、これ以外のことは言えない。ニック・ヴォルテマーデとともに、コロ・ムアニはユヴェントスのスカッドにいる数少ない2人のセンターフォワードのうちの1人であり、アレク・ミリク（UEFAおよびセリエAの登録外）を除けば、フロジノーネ戦後の試合後コメントで皮肉めいた言葉を投げかけたとはいえ、指揮官が9月の時点で彼を見限るわけにはいかない。
翻訳者：
コロ・ムアニ、あの失ったボールと、得点のない5000万ユーロの強迫観念。NEC戦とアタランタ戦が最後のチャンスに
あのボールロスト
サッスオーロ戦でのコロ・ムアニは、あらゆるプレー局面で影のような存在だった。フリーでボールを受ける動き、ボールコントロール、そしてシュートのいずれでも存在感を示せなかった。シュートは1本も打てず、しかもそれを打てる場面があったにもかかわらず、94分にはシュートを選ばず、エリア内で無謀なドリブルに固執してボールを失い、それがサッスオーロの3-2のゴールの起点となった。このゴールは（不本意ながら）古巣相手のアジッチが決めたもので、ユベントス陣営全体の怒りを爆発させた。指揮官からファンまで、その苛立ちは広がった。
スパレッティの選択肢
言葉の上では、スパレッティは今なおコロ・ムアニを擁護しているし、そう言われている通り、そうするしかない。 ただ実際には、チェルタルド出身の指揮官が手元にあるあらゆる解決策を検討していることに疑いの余地はない。というのも、木曜のヨーロッパリーグでのNECナイメヘン戦、そして何より日曜のリーグ戦のアタランタ戦は、すでにユヴェントスの今季にとって重要な分岐点となるのが誰の目にも明らかだからだ。今後2試合でも、コロ・ムアニには間違いなく引き続き出場機会とチャンスが与えられるだろう。プレーし、今季まだ決めていないゴールへの道を見つけるために。 問題は、その両方で先発するのか、それともベンチスタートになるのか。1トップで起用されるのか、それともヴォルテマーデと組むのか、そしてその場合、より前でプレーするのが彼で、ドイツ人選手がトップ下に入るのか、それとも逆になるのかだ。いずれにせよ、元トッテナムの彼に残されたチャンスはもう多くはなく、これから先はピッチに立つ1分1分が彼にとって極めて重要になる。
控えめな執念
コロ・ムアニについて話を広げるなら、現在のパフォーマンスを踏まえると、なぜユベントスの幹部3人が時期を違えてまで、1998年生まれの彼をほとんど執着するかのように追い続けたのかは、いまだに謎のままだ。まずはジュントリ。2025年1月にレンタルで獲得し、続いてコモッリが2025年の夏の間じゅう無駄に追い続けた。そして最後はカルネバリで、2026年夏の長い交渉の末、固定額3800万にボーナス1200万を加えた重要な金額で完全移籍として獲得した。
「ユベントスが本来の水準より低いクラブになってしまったとは考えられない。今はサイクルの中にあり、困難もあるだろうし、再び頂点に戻る可能性もある」と、ユベントスのCEOジョバンニ・カルネバリは昨日語った。 そして今の印象としては、コロ・ムアニに賭けるという選択は、今日のユベントスそのものに完全に属するものだということだ。つまり現在のユベントスは、その歴史と比べてより低い次元から抜け出すのに苦しんでいる。かつてのユベントスは、例えばフランスの各ポジションにおける最高の選手たちを、プラティニからジダン、さらにデシャン、トレゼゲ、リリアン・テュラム、ビエラ、ポグバに至るまで獲得できた。一方で今のオールドレディーは、トリノにコロ・ムアニを呼び戻すのに1年を要している。しかも彼はワールドカップのメンバーに招集されず、少なくとも現時点でフランス人FWのトップ10に入る選手でもない。
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