コロ・ムアニについて話を広げるなら、現在のパフォーマンスを踏まえると、なぜユベントスの幹部3人が時期を違えてまで、1998年生まれの彼をほとんど執着するかのように追い続けたのかは、いまだに謎のままだ。まずはジュントリ。2025年1月にレンタルで獲得し、続いてコモッリが2025年の夏の間じゅう無駄に追い続けた。そして最後はカルネバリで、2026年夏の長い交渉の末、固定額3800万にボーナス1200万を加えた重要な金額で完全移籍として獲得した。





「ユベントスが本来の水準より低いクラブになってしまったとは考えられない。今はサイクルの中にあり、困難もあるだろうし、再び頂点に戻る可能性もある」と、ユベントスのCEOジョバンニ・カルネバリは昨日語った。 そして今の印象としては、コロ・ムアニに賭けるという選択は、今日のユベントスそのものに完全に属するものだということだ。つまり現在のユベントスは、その歴史と比べてより低い次元から抜け出すのに苦しんでいる。かつてのユベントスは、例えばフランスの各ポジションにおける最高の選手たちを、プラティニからジダン、さらにデシャン、トレゼゲ、リリアン・テュラム、ビエラ、ポグバに至るまで獲得できた。一方で今のオールドレディーは、トリノにコロ・ムアニを呼び戻すのに1年を要している。しかも彼はワールドカップのメンバーに招集されず、少なくとも現時点でフランス人FWのトップ10に入る選手でもない。



