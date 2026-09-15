サッスオーロ戦でランダル・コロ・ムアニがひどいパフォーマンスを見せた後も、ルチアーノ・スパレッティはフランス人FWを見限ってはいない。 「もっとコロ・ムアニを使ってプレーしなければならない。相手がマンツーマンで来るなら、最前線のFWに入れて、そこで収めさせてから周囲がサポートに行くべきだ。実際にはそれをほとんどできなかった。ただ、いくつかの場面では彼自身がもっと獰猛であるべきなのも事実だ」。 スパレッティとしては、そうするしかないし、これと違うことは言えない。ニック・ヴォルテマーデとともに、コロ・ムアニはユヴェントスのスカッドにいる純粋なセンターフォワード2人のうちの1人であり、アレク・ミリク（UEFAとセリエAの登録外）を除けば、フロジノーネ戦後の発言で皮肉を飛ばしたとはいえ、監督が9月の時点で彼を切り捨てることなどできるはずがない。
翻訳者：
コロ・ムアニ、あのボールロストと、得点のない5000万ユーロの執着。NEC戦とアタランタ戦が最後のチャンスに
あのボールロスト
サッスオーロ戦のコロ・ムアニは、あらゆるプレー局面で影のような存在だった。フリーでボールを受ける動き、ボールコントロール、そしてシュートのいずれでも存在感を示せなかった。シュートは1本も打てず、しかも打てる場面があったにもかかわらず、94分にはシュートを選ばず、エリア内で無謀なドリブルに固執してボールを失い、それがサッスオーロの3-2のゴールの起点となった。この得点は（不本意ながら）古巣相手のアジッチが決めたもので、ユヴェントス陣営の神経を逆なでした。監督からファンまで、誰もが苛立ちを募らせた。
スパレッティの選択肢
言葉の上では、スパレッティは今もなおコロ・ムアニを擁護しており、これまで述べてきた通り、そうせざるを得ない。 だが実際には、チェルタルド出身の指揮官が手元にあるあらゆる解決策を検討していることに疑いの余地はない。なぜなら、木曜のヨーロッパリーグでのNECナイメヘン戦、そして何より日曜のリーグ戦アタランタ戦は、すでにユヴェントスのシーズンにおける重要な分岐点となるのが誰の目にも明らかだからだ。今後2試合で、コロ・ムアニには引き続き確実に出場機会とチャンスが与えられる。プレーするため、そして今季まだ記録していないゴールを見つけるための機会だ。それが2試合とも先発なのか、それともベンチスタートなのかはまだ分からない。1トップで起用されるのか、それともヴォルテマーデと同時起用されるのか、そしてその場合、より前でプレーするのが彼で、ドイツ人選手がトップ下に入るのか、それとも逆なのかも注目される。いずれにしても、元トッテナムの彼に残されたチャンスは多くなく、ここから先はピッチ上での1分1分が彼にとって決定的なものになる。
控えめな執着心
コロ・ムアニについて話を広げると、現在のパフォーマンスを踏まえても、なぜユヴェントスの実に3人の幹部が時期を違えて1998年生まれの彼をほとんど執着するかのように追い続けたのか、その理由は依然として謎のままだ。最初はジュントリで、2025年1月にレンタルで獲得し、次にコモッリが2025年の夏を通して獲得を目指しながら実現できず、そして最後にカルネヴァーリが、2026年夏の長い交渉の末、固定額3800万ユーロにボーナス1200万ユーロを加えた重要な金額で完全移籍により獲得した。
「ユヴェントスが本来の水準より低いレベルのクラブになってしまったと考えるわけにはいかない。今はひとつのサイクルの中にあり、困難もあれば頂点に戻る可能性もある」と、ユヴェントスのCEOジョヴァンニ・カルネヴァーリは昨日語った。現時点での印象としては、コロ・ムアニに賭けるという選択は、今日のユヴェントスそのものに完全に属するものだ。つまり現在のユヴェントスは、その歴史に比べてより低い次元からなかなか抜け出せずにいる。かつてのユヴェントスは、例えばフランスの各ポジションにおける最高の選手たち、プラティニからジダン、さらにデシャン、トレゼゲ、リリアン・テュラム、ヴィエラ、ポグバに至るまでを擁することができた。一方で今のオールドレディーは、コロ・ムアニをトリノに呼び戻すのに1年を要している。しかも彼はワールドカップのメンバーに招集されず、少なくとも現時点でフランス人アタッカーのトップ10に入る存在でもない。
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