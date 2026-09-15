コロ・ムアニについて話を広げると、現在のパフォーマンスを踏まえても、なぜユヴェントスの実に3人の幹部が時期を違えて1998年生まれの彼をほとんど執着するかのように追い続けたのか、その理由は依然として謎のままだ。最初はジュントリで、2025年1月にレンタルで獲得し、次にコモッリが2025年の夏を通して獲得を目指しながら実現できず、そして最後にカルネヴァーリが、2026年夏の長い交渉の末、固定額3800万ユーロにボーナス1200万ユーロを加えた重要な金額で完全移籍により獲得した。





「ユヴェントスが本来の水準より低いレベルのクラブになってしまったと考えるわけにはいかない。今はひとつのサイクルの中にあり、困難もあれば頂点に戻る可能性もある」と、ユヴェントスのCEOジョヴァンニ・カルネヴァーリは昨日語った。現時点での印象としては、コロ・ムアニに賭けるという選択は、今日のユヴェントスそのものに完全に属するものだ。つまり現在のユヴェントスは、その歴史に比べてより低い次元からなかなか抜け出せずにいる。かつてのユヴェントスは、例えばフランスの各ポジションにおける最高の選手たち、プラティニからジダン、さらにデシャン、トレゼゲ、リリアン・テュラム、ヴィエラ、ポグバに至るまでを擁することができた。一方で今のオールドレディーは、コロ・ムアニをトリノに呼び戻すのに1年を要している。しかも彼はワールドカップのメンバーに招集されず、少なくとも現時点でフランス人アタッカーのトップ10に入る存在でもない。



