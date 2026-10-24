最後に、アコル・アダムスを再び擁護した。ナポリ戦の前半に観客が示した反応を受けてのことだ。「練習にしっかり取り組み、ユニフォームに敬意を払い、チームのために全力を尽くす選手だと見ている。私はいつも彼の味方だ。目標を達成するには不可欠だからこそ、クラブを取り巻くすべての人々と一体感を築きたい。アダムスに対する私の姿勢は、コロ・ムアニに対するスパレッティと同じか？ 自分が経験しておらず、知らない状況に自分を重ねることは決してしない。あれはブーイングですらなかった。まず、観客には思っていることを何でも表明する権利がある」とTuttoJuve.comが伝えた。「私が伝えたいのは、ここにいるヴェネツィアの選手に、クラブのために全力を尽くす意識がないのなら、それに最初に気づくのは私だということだ。だが、私が見ているのは、自分が何者かを示したい選手がすべきように練習に取り組み、自分が代表する人たちに深い敬意を払い、目標のために全力を尽くす選手だ。そういう選手なら、ファンと同じように私もいつも彼の味方だ」







