ダヴィデ・ニコラ・ヴェネツィア監督が、セリエA第8節ジェノア戦を翌日に控え、記者会見で語った。「ナポリ戦の勝利は喜ばしい。だが、結果を語る前に、競争力をつけるための日々の取り組みに集中しなければならない。我々は最下位にいる。スタジアムの雰囲気と相手の実力を考えても、それに見合うプレーをしなければならないと分かっている。守るときも攻めるときも、選手間の距離を縮め、コンパクトに戦うことを学ばなければならない。そうした動きを自然にできるようにする必要がある。選手たちにすぐにすべてを求めることはできないが、毎週前進しなければならない。ジェノアか？ レベルの高いチームだ。非常に有能な監督がいて、特に攻撃的MFと前線には質の高い選手がいる。難しい雰囲気の中で戦うことになるだろうが、我々には渡り合う力がある」
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コロ・ムアニをめぐるスパレッティのように？ ニコラ「アダムスは自分が何者かを示したがっている」
最後に、アコル・アダムスを再び擁護した。ナポリ戦の前半に観客が示した反応を受けてのことだ。「練習にしっかり取り組み、ユニフォームに敬意を払い、チームのために全力を尽くす選手だと見ている。私はいつも彼の味方だ。目標を達成するには不可欠だからこそ、クラブを取り巻くすべての人々と一体感を築きたい。アダムスに対する私の姿勢は、コロ・ムアニに対するスパレッティと同じか？ 自分が経験しておらず、知らない状況に自分を重ねることは決してしない。あれはブーイングですらなかった。まず、観客には思っていることを何でも表明する権利がある」とTuttoJuve.comが伝えた。「私が伝えたいのは、ここにいるヴェネツィアの選手に、クラブのために全力を尽くす意識がないのなら、それに最初に気づくのは私だということだ。だが、私が見ているのは、自分が何者かを示したい選手がすべきように練習に取り組み、自分が代表する人たちに深い敬意を払い、目標のために全力を尽くす選手だ。そういう選手なら、ファンと同じように私もいつも彼の味方だ」
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