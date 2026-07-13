コロ・ムアニは遠のく。ユヴェントスはペッレグリーノかヴラホヴィッチの電撃復帰か。

2つ目の候補はアレクサンダー・ソルロスだ。ユヴェントスとアトレティコ・マドリードは今後数週間で交渉を活発化させると見られ、そのきっかけとなるのがニコ・ゴンサレスだ。ゴンサレスはユヴェントスに復帰したが、依然としてアトレティコの関心が高く、この交渉は他の選手にも波及する可能性がある。 その一人がソルロットだ。ユヴェントスは数週間前から、攻撃陣補強の主要ターゲットとしてこのセンターフォワードを追っている。スパレッティ監督が求めるのはフィジカルが強く体格の良い“ナンバー9”で、ノルウェー人ストライカーはまさにその条件に合う。ソルロット自身もユヴェントス移籍に前向きだ。





本人はW杯前に去就を決めたかったが、ノルウェー代表のW杯が終了し、決断の時期を迎えた。最大の障害は依然として金銭面だ。 アトレティコはゴンサレスを2000万ユーロ以下と評価する一方、ユヴェントスはソルロットの3500万ユーロという要求額をできるだけ下げたい。W杯で得点を挙げられなかったことがアトレティコに値下げを促すか、またユヴェントスがこのタイプのストライカーに関心を維持するか、注目される。



