コロ・ムアニは遠のく。ユヴェントスはペッレグリーノかヴラホヴィッチの電撃復帰か。

ランダル・コロ・ムアニのユヴェントス移籍が再び遠のいている。パリ・サンジェルマン（PSG）の移籍金が4500万ユーロ超と高く、ユヴェントスは手が出ない。ジョヴァンニ・カルネヴァリCEOは「高すぎる。合意できなければ他の選手を探す」と語った。
ユヴェントスはボーナス込み4000万ユーロを提示済みで、これ以上の増額は難しい。PSGが値下げしない限り、1998年生まれのFWがユヴェントスに好意を抱いていても移籍成立は難しい。
ランダル・コロ・ムアニのユヴェントス移籍が再び遠のいている。パリ・サンジェルマン（PSG）の移籍金が4500万ユーロ超と高く、ユヴェントスは手が出ない。ジョヴァンニ・カルネヴァリCEOは「高すぎる。合意できなければ他の選手を探す」と語った。
ユヴェントスはボーナス込み4000万ユーロを提示済みで、これ以上の増額は難しい。PSGが値下げしない限り、1998年生まれのFWがユヴェントスに好意を抱いていても移籍成立は難しい。
ユヴェントスは代替案としてパルマのアルゼンチン人FWマテオ・ペッレグリーノを検討している。両クラブの関係は良好で、パルマも移籍に前向きだ。ユヴェントスは1年間の有償レンタル＋3000万ユーロの買い取り義務（セリエA10位以内）を提示した。 一方、パルマは完全移籍なら約3000万ユーロ、レンタルならそれ以上の高額であれば放出する構え。両者は今後数時間以内に再協議する。
2つ目の候補はアレクサンダー・ソルロスだ。ユヴェントスとアトレティコ・マドリードは今後数週間で交渉を活発化させると見られ、そのきっかけとなるのがニコ・ゴンサレスだ。ゴンサレスはユヴェントスに復帰したが、依然としてアトレティコの関心が高く、この交渉は他の選手にも波及する可能性がある。 その一人がソルロットだ。ユヴェントスは数週間前から、攻撃陣補強の主要ターゲットとしてこのセンターフォワードを追っている。スパレッティ監督が求めるのはフィジカルが強く体格の良い“ナンバー9”で、ノルウェー人ストライカーはまさにその条件に合う。ソルロット自身もユヴェントス移籍に前向きだ。
本人はW杯前に去就を決めたかったが、ノルウェー代表のW杯が終了し、決断の時期を迎えた。最大の障害は依然として金銭面だ。 アトレティコはゴンサレスを2000万ユーロ以下と評価する一方、ユヴェントスはソルロットの3500万ユーロという要求額をできるだけ下げたい。W杯で得点を挙げられなかったことがアトレティコに値下げを促すか、またユヴェントスがこのタイプのストライカーに関心を維持するか、注目される。
3つ目の選択肢は、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの去就だ。彼は6月30日にユヴェントスとの契約が満了したが、年俸800万ユーロ以上と高額な代理人ボーナスを受け入れるクラブはまだ見つかっていない。 ユヴェントスが新エースストライカーの獲得に苦戦しており、本人にも難航している現状が重なることで、双方が再交渉し、クラブ提示の最大600万ユーロ/シーズンを軸に契約延長が話し合われる可能性もある。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。