ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグのグループステージ第2節、アバンカ・バライードスでセルタ・ビーゴと対戦し、苦戦の末に2-1で勝利した。18分にホームのセルタ・ビーゴのウーゴ・アルバレスに先制を許したが、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームは後半に巻き返し、勝ち点3を手にした。

アウェーのユヴェントスはニック・ヴォルテマーデが同点ゴールを決めると、92分には途中出場のランダル・コロ・ムアニがアンドレア・カンビアーゾのクロスを頭で合わせ、決勝点を挙げた。

また、この試合でピエール・カルルはユヴェントスでの通算100試合出場という節目を迎えた。