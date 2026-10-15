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ライブ
FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP
Alvino Hanafi
翻訳者：

「コロ・ムアニは絶好のタイミングでそこにいた！」アディショナルタイム終了間際の劇的展開でユヴェントスがビーゴで勝利

ユヴェントス
ランダル・コロ・ムアニ
セルタ 対 ユヴェントス
セルタ
UEFAヨーロッパリーグ
ルチアーノ・スパレッティ

ランダル・コロ・ムアニが92分に劇的なヘディング弾を決め、ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグでセルタ・ビーゴに2-1で勝利した。ユヴェントスは序盤に先制を許したものの、ニック・ヴォルテマーデとコロ・ムアニのゴールで逆転し、ガリシアで勝ち点3を手にした。

  • コロ・ムアニ、ビーゴで欧州の舞台での劇的な逆転劇を完成させる

    ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグのグループステージ第2節、アバンカ・バライードスでセルタ・ビーゴと対戦し、苦戦の末に2-1で勝利した。18分にホームのセルタ・ビーゴのウーゴ・アルバレスに先制を許したが、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームは後半に巻き返し、勝ち点3を手にした。

    アウェーのユヴェントスはニック・ヴォルテマーデが同点ゴールを決めると、92分には途中出場のランダル・コロ・ムアニがアンドレア・カンビアーゾのクロスを頭で合わせ、決勝点を挙げた。

    また、この試合でピエール・カルルはユヴェントスでの通算100試合出場という節目を迎えた。

  • imago-sport-1084577509.jpgAgenciaLOF

    スパレッティ、終盤の勝利を決めたプレーとチームの姿勢を称賛

    劇的な幕切れの後、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、勝ち点3を追い求めたチームのひたむきな姿勢を強調した。「引き分けで満足せず、勝ちにいこうという意欲が見えた。そして、シンプルなプレーを正確に遂行して勝利をつかむことができた」とスパレッティ監督は語った。

    「ボールを再びペナルティーエリア内に入れ、スルーパスを出した。コロ・ムアニがちょうどいいタイミングでそこにいて、決めてくれた」

    「最終的に、交代策とピッチ上でのチームの姿勢の両方が報われた」

  • ユヴェントスの後半の巻き返し、鍵はリスクを冒すこと

    ユヴェントスは後半、はるかに強い闘志を見せた。チコ・コンセイソンとパペ・マタル・サールが相手GKにセーブを強いると、アディショナルタイムにはニコ・ゴンサレスのシュートがポストを叩いた。スパレッティは序盤に戦術面で苦しんだものの、チームの積極的な姿勢を評価した。

    「リスクを冒すことは現代サッカーには付きものだ。選手たちの姿勢が気に入っている。今夜もそれを示してくれた」とスパレッティは語った。

    「ボールを持つたびに、最後の瞬間までプレーを続けた」

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  • imago-sport-1084576265.jpgBall Raw Images

    ユヴェントスとセルタ・ビーゴ、今後はどうなる？

    アディショナルタイムでの勝利により、ユヴェントスはヨーロッパリーグのグループステージで勢いを維持した。

    ユヴェントスは第3節にレンヌをホームに迎え、連勝を伸ばすことを目指す。

    一方、セルタ・ビーゴは今大会初の勝ち点を求め、敵地でセルティックと対戦する。

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