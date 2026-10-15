AFP
翻訳者：
「コロ・ムアニは絶好のタイミングでそこにいた！」アディショナルタイム終了間際の劇的展開でユヴェントスがビーゴで勝利
コロ・ムアニ、ビーゴで欧州の舞台での劇的な逆転劇を完成させる
ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグのグループステージ第2節、アバンカ・バライードスでセルタ・ビーゴと対戦し、苦戦の末に2-1で勝利した。18分にホームのセルタ・ビーゴのウーゴ・アルバレスに先制を許したが、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームは後半に巻き返し、勝ち点3を手にした。
アウェーのユヴェントスはニック・ヴォルテマーデが同点ゴールを決めると、92分には途中出場のランダル・コロ・ムアニがアンドレア・カンビアーゾのクロスを頭で合わせ、決勝点を挙げた。
また、この試合でピエール・カルルはユヴェントスでの通算100試合出場という節目を迎えた。
- AgenciaLOF
スパレッティ、終盤の勝利を決めたプレーとチームの姿勢を称賛
劇的な幕切れの後、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、勝ち点3を追い求めたチームのひたむきな姿勢を強調した。「引き分けで満足せず、勝ちにいこうという意欲が見えた。そして、シンプルなプレーを正確に遂行して勝利をつかむことができた」とスパレッティ監督は語った。
「ボールを再びペナルティーエリア内に入れ、スルーパスを出した。コロ・ムアニがちょうどいいタイミングでそこにいて、決めてくれた」
「最終的に、交代策とピッチ上でのチームの姿勢の両方が報われた」
ユヴェントスの後半の巻き返し、鍵はリスクを冒すこと
ユヴェントスは後半、はるかに強い闘志を見せた。チコ・コンセイソンとパペ・マタル・サールが相手GKにセーブを強いると、アディショナルタイムにはニコ・ゴンサレスのシュートがポストを叩いた。スパレッティは序盤に戦術面で苦しんだものの、チームの積極的な姿勢を評価した。
「リスクを冒すことは現代サッカーには付きものだ。選手たちの姿勢が気に入っている。今夜もそれを示してくれた」とスパレッティは語った。
「ボールを持つたびに、最後の瞬間までプレーを続けた」
- Ball Raw Images
ユヴェントスとセルタ・ビーゴ、今後はどうなる？
アディショナルタイムでの勝利により、ユヴェントスはヨーロッパリーグのグループステージで勢いを維持した。
ユヴェントスは第3節にレンヌをホームに迎え、連勝を伸ばすことを目指す。
一方、セルタ・ビーゴは今大会初の勝ち点を求め、敵地でセルティックと対戦する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。