今夜、フランス代表のコロンビアとの親善試合（3-1で勝利）に途中出場したランダル・コロ・ムアニは、常に移籍市場の動向に耳を傾けている。PSGからトッテナムへレンタル移籍中のこのFWは、昨シーズンの後半6ヶ月間をレンタルで過ごした後、ユヴェントスから執拗に獲得を打診されており、近いうちに交渉が再開される可能性があるようだ。
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コロ・ムアニはユヴェントスを待つ：デビッドとオペンダの移籍状況はそれぞれ異なる
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ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、このフランス人選手は「依然としてユヴェントスへの関心を強く抱いている。ヨーロッパ以外のクラブからも高額なオファーを受けているが、彼はユヴェントスの動向を待つつもりだ。1月にユヴェントスが再びアプローチしてきたことや、チームメイトたちの対応を高く評価している。彼は当初、完全に前向きな姿勢を示していたが、その後トッテナムがそれを阻止した」とのことだ。 現在、PSGへの復帰が視野に入る中、パリの計画から外れているコロ・ムアニは、ユヴェントスの次の動きを待っている。
OPENDA OUT、DAVIDは緊急性なし
「ユヴェントスにとってオペンダはもはや解決すべき問題となっており、すでに彼の買い手を探している。現時点では、デビッドよりもオペンダの買い手を探している」とロマーノは断言する。「スパレッティも、公の場でも私的な場でも、このベルギー人選手は自分の求める戦術に合わないと度々示唆してきた。オペンダとユヴェントスの関係は終わりを告げ、劇的な展開がない限り、両者は別れることになるだろう」。 デビッドの去就には、まだ決着がついていないヴラホヴィッチの契約更新交渉の結果が確実に影響するだろう。