コロ・ムアニはユヴェントスを待つ：デビッドとオペンダの移籍状況はそれぞれ異なる

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、このフランス人選手は「依然としてユヴェントスへの関心を強く抱いている。ヨーロッパ以外のクラブからも高額なオファーを受けているが、彼はユヴェントスの動向を待つつもりだ。1月にユヴェントスが再びアプローチしてきたことや、チームメイトたちの対応を高く評価している。彼は当初、完全に前向きな姿勢を示していたが、その後トッテナムがそれを阻止した」とのことだ。 現在、PSGへの復帰が視野に入る中、パリの計画から外れているコロ・ムアニは、ユヴェントスの次の動きを待っている。







