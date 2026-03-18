コロ・ムアニがユヴェントス復帰を希望：PSGとトッテナムとの絡み

彼らは遠くまで旅をして、そして……戻ってくる。少なくとも、パリ・サンジェルマンに所属し、現在はトッテナムにレンタル移籍中のフランス人ストライカー、ランダル・コロ・ムアニはそう願っている。彼は、両クラブ間の契約期間満了後はトッテナムに残留しない予定だ。
このストライカーはトリノの「ビアンコネロ」で素晴らしい思い出を残しており、ユヴェントスのユニフォームを再び身にまとう感覚を味わいたいと願っている。ユヴェントスも、適切な経済的条件さえ整えば、喜んで彼を再び迎え入れる意向だ。
彼らは遠くまで旅をして、そして……戻ってくる。少なくとも、パリ・サンジェルマンに所属し、現在はトッテナムにレンタル移籍中のフランス人ストライカー、ランダル・コロ・ムアニはそう願っている。彼は、両クラブ間の契約期間満了後はトッテナムに残留しない予定だ。
このストライカーはトリノの「ビアンコネロ」で素晴らしい思い出を残しており、ユヴェントスのユニフォームを再び身にまとう感覚を味わいたいと願っている。ユヴェントスも、適切な経済的条件さえ整えば、喜んで彼を再び迎え入れる意向だ。
一方、ファブリツィオ・ロマーノが自身のYouTubeチャンネル（イタリア語版）の動画で報じたように、コロ・ムアニはトッテナムに残留せず、パリに戻ることを決めた。パリでは、その後新たなプロとしての挑戦に臨む予定だ。
このフランス人選手は、前回の冬の移籍市場終了時に抱いていた希望を今も持ち続けている。彼はユヴェントスへの復帰を望んでおり、すでに同クラブにもその意向を伝えている。
ユヴェントスへの彼の意欲は、将来を見据えた上で考慮すべき要素である。
昨夏、ユヴェントスがPSGとこのセンターフォワードの獲得をめぐり長期間にわたって交渉を重ねたものの、結局合意には至らなかったことを思い出してほしい。1月にも、ビアンコネリはあらゆる手段を尽くして獲得に動いたが、当時のトッテナム監督トーマス・フランク氏の断固たる意思もあり、クラブはコロ・ムアニを放出しなかった。
しかし今、シーズン終了後にコロ・ムアニとトッテナムの道が分かれることが確実となったことで、すべてはユヴェントスの手に委ねられる。ロマーノが指摘するように、来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場権の有無によって確保できる予算にもよるが、夏にどのような行動を取り、どのようなタイプのFWを獲得するかは、ユヴェントスが決定しなければならない。
コロ・ムアニは意思を示した。すべてはユヴェントス次第だ。