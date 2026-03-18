コロ・ムアニがユヴェントス復帰を希望：PSGとトッテナムとの絡み

昨夏、ユヴェントスがPSGとこのセンターフォワードの獲得をめぐり長期間にわたって交渉を重ねたものの、結局合意には至らなかったことを思い出してほしい。1月にも、ビアンコネリはあらゆる手段を尽くして獲得に動いたが、当時のトッテナム監督トーマス・フランク氏の断固たる意思もあり、クラブはコロ・ムアニを放出しなかった。

しかし今、シーズン終了後にコロ・ムアニとトッテナムの道が分かれることが確実となったことで、すべてはユヴェントスの手に委ねられる。ロマーノが指摘するように、来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場権の有無によって確保できる予算にもよるが、夏にどのような行動を取り、どのようなタイプのFWを獲得するかは、ユヴェントスが決定しなければならない。

コロ・ムアニは意思を示した。すべてはユヴェントス次第だ。