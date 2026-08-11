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コロンビア全土に壊滅的被害をもたらしたマグニチュード7.4の地震を受け、コロンビアのサッカーが中断へ
自然災害で試合中止
コロンビアサッカーの主要部門であるディマヨールは、月曜日に同国各地を襲ったマグニチュード7.4の地震を受け、国内の全大会を一時停止した。この自然災害によりインフラに広範な被害が生じ、複数の主要都市で少なくとも20人が死亡した。延期の決定は、公共の安全を確保するため、トップリーグ、昇格トーナメント、女子リーグの全試合を対象としている。
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統括団体が声明を発表
各国のサッカー当局は、現地で関わるサポーター、選手、そして試合運営スタッフを守るため、迅速に断固たる措置を講じた。
公式声明の中で、ディマヨールは全体の安全を最優先するため、競技日程の再編を確認した。「試合は今週火曜日、8月11日に、当初予定されていた時間に実施される。同様に、火曜日に予定されていた試合は、水曜日の8月12日に同じ時間で行われる」
また統括団体は、この悲劇の影響を受けた人々に対し、コロンビアサッカー界全体を代表して深い哀悼の意を表した。「ディマヨール、そしてコロンビア・プロサッカーの36クラブを代表し、この出来事によって不安と困難の時を過ごしている家族や地域社会に、支援と力、そして連帯のメッセージを送る」
悲劇がサッカー界を一つにする
この公式な哀悼メッセージは、コロンビアが国家的危機に直面する中で、ディマジョールに加盟する36クラブ全体の悲しみを反映したものだ。この災禍は過密な国内日程のさなかに起きており、主催者はスタジアムの構造的安全性や試合会場への交通網の確認を迫られている。被災した地域社会の苦境を和らげるため、サッカー界からの精神的支援は国家的な連帯の対応において重要な要素となっている。
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短い遅延の後に再開する
延期されていたリーグ戦の試合は、8月11日火曜日と8月12日水曜日から段階的に再開される見通しとなっている。ただし、試合再開の可否は、地震被災地域におけるスタジアムのインフラ安全評価と運営面の準備状況に大きく左右される。Dimayorと加盟クラブは、長期的な日程調整を正式決定する前に、国家的な緊急事態の状況を引き続き注視している。
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