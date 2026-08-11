各国のサッカー当局は、現地で関わるサポーター、選手、そして試合運営スタッフを守るため、迅速に断固たる措置を講じた。

公式声明の中で、ディマヨールは全体の安全を最優先するため、競技日程の再編を確認した。「試合は今週火曜日、8月11日に、当初予定されていた時間に実施される。同様に、火曜日に予定されていた試合は、水曜日の8月12日に同じ時間で行われる」

また統括団体は、この悲劇の影響を受けた人々に対し、コロンビアサッカー界全体を代表して深い哀悼の意を表した。「ディマヨール、そしてコロンビア・プロサッカーの36クラブを代表し、この出来事によって不安と困難の時を過ごしている家族や地域社会に、支援と力、そして連帯のメッセージを送る」