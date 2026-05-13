コロンビア代表 2026 FIFAワールドカップ ユニフォーム：ホーム、アウェイ、発売日、価格

コロンビア代表ユニフォーム2026は、アディダスの最新テクノロジーと文化的な象徴を組み合わせ、注目度抜群です。革新素材とコロンビアのアイデンティティを反映したデザインが、ファンに新鮮さと深いメッセージをお届けします。
すでに発表されたホームキットは、マジカル・リアリズムに着想を得たデザインで同国の芸術性を表現。北米で開催されるワールドカップへ期待が高まる中、「ロス・カフェテロス」のキットはサポーターから大きな注目を集めています。
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すでに発表されたホームキットは、マジカル・リアリズムに着想を得たデザインで同国の芸術性を表現。北米で開催されるワールドカップへ期待が高まる中、「ロス・カフェテロス」のキットはサポーターから大きな注目を集めています。
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コロンビアホームユニフォームは、国旗の鮮やかな黄色をベースに、赤と青のアクセントを配し、一目でコロンビアとわかるデザインです。マジカル・リアリズムに着想を得た繊細な蝶の模様が全体に施され、ガブリエル・ガルシア・マルケスの黄色い蝶へのオマージュであり、変容と希望を象徴します。青いショーツと赤いソックスと組み合わせ、クラシックなスタイルを完成させます。
レプリカは90ポンド、オーセンティックは120ポンド。
このアウェイユニフォームは、コロンビアの生物多様性と2つの海岸線を称え、その色を融合しています。濃い青と淡い青の縦ラインが繰り返し並び、生き生きとした動きを表現。 大胆なイエローのトリムが3本ライン、袖口、ロゴを彩り、首後ろの「COLOMBIA」にも反映。祖国への誇りと絆を表現する。
レプリカは90ポンド、オーセンティックは120ポンド。