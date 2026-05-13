コロンビア代表 2026 FIFAワールドカップ ユニフォーム：ホーム、アウェイ、発売日、価格

コロンビア代表ユニフォーム2026は、アディダスの最新テクノロジーと文化的な象徴を組み合わせ、注目度抜群です。革新素材とコロンビアのアイデンティティを反映したデザインが、ファンに新鮮さと深いメッセージをお届けします。

すでに発表されたホームキットは、マジカル・リアリズムに着想を得たデザインで同国の芸術性を表現。北米で開催されるワールドカップへ期待が高まる中、「ロス・カフェテロス」のキットはサポーターから大きな注目を集めています。

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