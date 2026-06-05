コロンビア代表ユニフォーム2026は、アディダスの最新テクノロジーと文化的な象徴を組み合わせ、注目度抜群。革新素材とコロンビアのアイデンティティを反映したデザインが、ファンに新鮮さと深いメッセージをお届けしている。
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コロンビア代表のFIFAワールドカップ ユニフォーム：ホーム、アウェイ
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コロンビア代表ホームユニフォーム
コロンビアホームユニフォームは、国旗の鮮やかな黄色をベースに、赤と青のアクセントを配し、一目でコロンビアとわかるデザインだ。マジカル・リアリズムに着想を得た繊細な蝶の模様が全体に施され、ガブリエル・ガルシア・マルケスの黄色い蝶へのオマージュであり、変容と希望を象徴している。青いショーツと赤いソックスと組み合わせ、クラシックなスタイルを完成させている。
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コロンビア代表 | アウェイユニフォーム
このアウェイユニフォームは、コロンビアの生物多様性と2つの海岸線を表現している。濃い青と淡い青の縦ラインが重なり、生き生きとした動きを表現。 大胆なイエローのトリムが3本ライン、袖口、ロゴを彩り、首後ろの「COLOMBIA」にも反映され、祖国への誇りを示した。