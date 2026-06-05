コロンビアホームユニフォームは、国旗の鮮やかな黄色をベースに、赤と青のアクセントを配し、一目でコロンビアとわかるデザインだ。マジカル・リアリズムに着想を得た繊細な蝶の模様が全体に施され、ガブリエル・ガルシア・マルケスの黄色い蝶へのオマージュであり、変容と希望を象徴している。青いショーツと赤いソックスと組み合わせ、クラシックなスタイルを完成させている。