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コロンビア代表のハメス・ロドリゲスがミネソタ・ユナイテッドを退団し、2026年ワールドカップ後に現役を引退する見込みだ。
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ワールドカップ出場後、引退？
ミネソタは、ロドリゲスとの契約を今シーズン終了まで延長するオプションを持っていたが、その判断は6月1日までに下す必要があり、34歳の本人の意向も尊重される見込みだ。『The Athletic』によると、ロドリゲスは水曜日のコロラド・ラピッズ戦を最後にチームを去るとみられている。出場すれば、それが彼のキャリア最後のクラブ戦になる可能性がある。コロンビアの報道では、彼はワールドカップ後に引退を検討しているという。
ジェームズのMLSでの活躍を示すデータ
ロドリゲスは今夏の大会でコロンビア代表の軸となる期待があるが、ミネソタではその期待に届いていない。6試合に出場したものの、ほとんどプレーできていない。
最も良かったのは4月25日のLAFC戦で、63分間プレーしたが、チームは1－0で敗れた。
唯一の救いは、この元レアル・マドリードのスターが指定選手（DP）ではなく、低年俸で加入した点だ。
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全体的なストーリーに合致する
ロドリゲスがミネソタで結果を出せないのは、近年の傾向が続いている。2014年W杯で脚光を浴びて以降、彼はコロンビア代表では活躍しても、クラブではその調子を再現できずに苦しんだ。その結果、レアル・マドリード、エバートン、アル・ライヤン、レオンなど、世界各地のクラブを渡り歩いてきた。 このまま日曜と水曜のミネソタ戦に出場しなければ、彼はキャリア最短の在籍期間となり、ラージョ・バジェカーノでの6試合という最短記録を更新することになる。
次は何が待っているのでしょうか？
ミネソタ・ユナイテッドは日曜日にオースティンFCと、水曜日にはコロラド・ラピッズと対戦する。コロンビア代表は6月17日にウズベキスタンとワールドカップ初戦を戦う。