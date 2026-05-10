ロドリゲスは今夏の大会でコロンビア代表の軸となる期待があるが、ミネソタではその期待に届いていない。6試合に出場したものの、ほとんどプレーできていない。

最も良かったのは4月25日のLAFC戦で、63分間プレーしたが、チームは1－0で敗れた。

唯一の救いは、この元レアル・マドリードのスターが指定選手（DP）ではなく、低年俸で加入した点だ。



