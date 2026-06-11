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コロンビア代表がW杯へ準備を進める中、ハメス・ロドリゲスがルイス・ディアスのバロンドール受賞を後押し。
ディアスはバイエルンでのデビューシーズンで活躍した
ディアスはバイエルン・ミュンヘンでの国内2冠（ブンデスリーガ、DFBポカール）を経て大会に臨む。29歳のウイングは全大会で26ゴール23アシストを記録。リーグアシスト数はチームメイトのオリゼに次ぐ。
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ディアスは将来有望視されている
ベテランのプレイメーカー、ロドリゲスは、今季絶好調の同胞がすでに現代サッカー界のエリートだと確信している。このウインガーがサッカー界最高の個人賞を獲得する可能性について、ロドリゲスはファブリツィオ・ロマーノの取材にこう語った。「ルイス・ディアスがバロンドールを受賞する？ なぜそうならないだろう？ 私にとって、彼はすでに世界トップ5だ。決勝に進めば、受賞できるだろう。」
コロンビアサッカーの歴史を追って
国際舞台で結果を残せば、ディアスはコロンビア人として初めてこの栄誉ある賞を獲得する可能性がある。ラダメル・ファルカオは2012年に5位、ロドリゲスは2014年のゴールデンスニーカー受賞後に8位に入った。 2026年のバロンドール授賞式はパリからロンドンへ移し、10月26日に70周年記念として開催されるため、注目度はさらに高まっている。
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グループKの初戦が控えている
コロンビア代表は戦術準備の最終段階に入った。主力選手はクラブでの好調を国際舞台でも示したい意向だ。万全の戦力を整えた南米勢は、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国、強豪ポルトガルと同居する興味深いグループステージを迎える。6月18日のウズベキスタン戦でワールドカップが開幕し、ネストール・ロレンソ監督率いるチームは早期の試練に直面する。