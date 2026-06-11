コロンビア代表がW杯へ準備を進める中、ハメス・ロドリゲスがルイス・ディアスのバロンドール受賞を後押し。

ベテランのプレイメーカー、ロドリゲスは、今季絶好調の同胞がすでに現代サッカー界のエリートだと確信している。このウインガーがサッカー界最高の個人賞を獲得する可能性について、ロドリゲスはファブリツィオ・ロマーノの取材にこう語った。「ルイス・ディアスがバロンドールを受賞する？ なぜそうならないだろう？ 私にとって、彼はすでに世界トップ5だ。決勝に進めば、受賞できるだろう。」