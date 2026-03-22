インテルはフィレンツェで失速し、優勝争いの勢いが鈍る中、ミランが追い上げ、現在6ポイント差に迫っている。 一方、フィオレンティーナは順位表上、そして何よりもチームの士気にとって重要な1ポイントを獲得した。クリスティアン・チブ率いるチームとの1-1の引き分けは、すべてのライバルに向けた明確なメッセージとなっている。ヴィオラは健在であり、降格圏から距離を保ち続け、リーグ戦で3試合連続の勝ち点獲得（1勝2分）を果たした。 ネラッズーリは試合開始1分、ピオ・エスポジートのゴールで先制したが、後半77分、シェール・ンドゥールが同点ゴールを決めた。
翻訳者：
コルドバ：「ミランはロッカールームでチーム内の問題を抱えている。スクデットを争うほど結束は強くない」
「これは、シーズン開幕時にコンテが望んでいたナポリだ」
DAZNのスタジオで試合後の分析を行った際、元インテルDFのイバン・ラミロ・コルドバは、ミランではなくナポリこそがインテルにとって真のセリエA優勝争いのライバルとなり得る理由を次のように説明した。「ナポリは最も完成度が高く、決定力のあるチームであり、まさにコンテ監督がシーズン開幕時に求めていたチームだ。 ミランについては、チーム内にいくつかの問題があるように見えます。セリエA優勝を争うような、結束力があり一体感のあるチームという印象を受けません。もちろん、私は外部の立場から話しているだけで、ロッカールーム内の事情は知りませんが、今シーズン中には、そう思わせるような出来事がいくつかありました」。
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