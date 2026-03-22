DAZNのスタジオで試合後の分析を行った際、元インテルDFのイバン・ラミロ・コルドバは、ミランではなくナポリこそがインテルにとって真のセリエA優勝争いのライバルとなり得る理由を次のように説明した。「ナポリは最も完成度が高く、決定力のあるチームであり、まさにコンテ監督がシーズン開幕時に求めていたチームだ。 ミランについては、チーム内にいくつかの問題があるように見えます。セリエA優勝を争うような、結束力があり一体感のあるチームという印象を受けません。もちろん、私は外部の立場から話しているだけで、ロッカールーム内の事情は知りませんが、今シーズン中には、そう思わせるような出来事がいくつかありました」。



