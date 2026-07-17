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Gianluca RocchiGetty Images

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『コルセラ』紙によると、ロッキはアンドレア・ブッティとの会話で「彼をインテルサポーターとして扱っていた」と述べた。また「ドヴェリを送り込むな。あいつは不運をもたらし、いると勝てない」と話した。

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セリエ A

元審判指名責任者はミラノ検察庁に、セリエA競技部門責任者との電話内容を説明した。

イル・コリエーレ・デラ・セラ』紙は、セリエA・B審判委員会元責任者ジャンルーカ・ロッキ氏に関する新たな盗聴記録を報じた。 ミラノ検察庁の被疑者名簿掲載を受け自ら職務停止した審判長が、インテル戦の主審人選を話し合っていたとされる アスコネ検事が主導した捜査は、インテルとの共謀によるスポーツ詐欺容疑を検討したが、不起訴で終了した。捜査の根拠の一つは、ロッキ氏と、現在セリエA競技部長で元インテルのチームマネージャーであるアンドレア・ブッティ氏との盗聴会話だった

  • 盗聴

    ミラノ検察庁の検事による取り調べで、ジャンルーカ・ロッキは「ブッティはサポーターであり、公的な立場でも私は彼をそう扱っている」と説明した。 アショネ検事らは、2025年4月のコッパ・イタリア準決勝第2戦インテル対ミラン直前のこの電話を問題視した。録音にはドヴェリをインテルの試合に割り当てないでくれ。あいつがいると勝てない」という発言が残っていた。 インテルの陣営から「歓迎されない」とされていた審判ドヴェリが、逆にこの試合に指名された。検察は、この指名がコッパ・イタリア決勝への起用を「隠す」目的だったとみている。

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  • 「お前は殺し屋だ」

    『イル・コリエーレ・デラ・セラ』紙によると、アンドレア・ブッティは、セルジオ・コンセイソン率いるロッソネリが3-0で勝ち、ボローニャとの決勝進出を決めた試合の主審にドヴェリが選ばれたことについてジャンルーカ・ロッキにこう言った。「お前はキラーか。いや、いいや。でも、本当にあいつらの一味だ！ 責任はお前にあるぞ、分かってるな？ あいつが主審だと、俺たちは超最悪の戦績なんだ」。

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