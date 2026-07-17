ミラノ検察庁の検事による取り調べで、ジャンルーカ・ロッキは「ブッティはサポーターであり、公的な立場でも私は彼をそう扱っている」と説明した。 アショネ検事らは、2025年4月のコッパ・イタリア準決勝第2戦インテル対ミラン直前のこの電話を問題視した。録音には「ドヴェリをインテルの試合に割り当てないでくれ。あいつがいると勝てない」という発言が残っていた。 インテルの陣営から「歓迎されない」とされていた審判ドヴェリが、逆にこの試合に指名された。検察は、この指名がコッパ・イタリア決勝への起用を「隠す」目的だったとみている。