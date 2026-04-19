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コリーンは2026年W杯でルーニーと再会か。マンUレジェンドが米国復帰を前に不愉快な「思い出」に悩まされている。
最近の緊張と、距離を置いた夏
北米での復帰戦を控えるルーニー。マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンドは、妻を伴わず渡米する見込みだ。関係者によると、コリーンは6週間の大会期間を夫婦の冷却期間と捉えている。夫妻は先日、チェシャーの2000万ポンドの自宅でコリーンの40歳を祝ったが、ルーニーの騒動で関係は依然としてぎくしゃくしている。
情報筋は『ヒート・ワールド』に「コリーンはブリット・アワードでのウェインの振る舞いにまだ怒っている。またしても結婚生活に注目が集まり、彼女自身の仕事が影に隠れてしまっている」と語った。2月の深夜パーティー以来、彼らの私生活は再び世間の厳しい視線にさらされている。
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米国での不愉快な思い出
米国への帰国は、ルーニー一家にとって複雑な思いを抱かせる。ウェインは選手・監督としてD.C.ユナイテッドで過ごした時期、2018年には空港で公然酩酊容疑で逮捕されるなどピッチ外でトラブルが相次いだ。そのためコリーンは大会期間中、米国への移住や頻繁な訪問に消極的だと報じられている。
関係者は「コリーンはアメリカで過ごした1年に良い思い出がなく、イングランド代表が好結果を残さない限り戻る気はない。もし出れば、息子たちと数試合観戦するつもりだ」と語る。
評論家としての最後のチャンス
監督業が振るわなかったルーニーは、メディアで再起を図っている。しかし妻は、国営放送の顔として世界舞台に立つ夫に対し、「仕事中に飲み過ぎるな」と厳重注意。今回のワールドカップは、彼が解説者として評価を確立し、「遊び人」のイメージを払拭する好機とされている。
情報筋は「彼女は、大会中、彼が節度を保つことを望んでいる。仕事場で酔っ払えば、BBCの印象も悪くなるだけだ」と語る。また「今は『マッチ・オブ・ザ・デイ』の正社員だ。このチャンスを台無しにするな、と彼女は彼に伝えた」という。
- Instagram: @waynerooney @coleen_rooney
仕事と家庭の両立
ウェインが米国のメディア活動に集中する一方、コリーンのキャリアは絶好調だ。2024年に『I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!』に出演した後、彼女はコラーゲン製品やプライマークとのファッションラインを立ち上げ、現在はDisney+のリアリティ番組を撮影している。多忙なスケジュールのため、2人の距離は別居というより現実的な選択に見える。
関係者は「コリーンは常にウェインを支え、ワールドカップ後に彼が戻るのを楽しみにしている。それでも、この距離が彼に良い影響をもたらすと考えている」と話す。「子供たちや家族、友人と旅行に行き、彼は仕事に集中できる。大会前には子供中心の家族旅行も計画しており、その後彼女は自分だけの時間を過ごす。それは当然の権利だ。」