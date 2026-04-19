コリーンは2026年W杯でルーニーと再会か。マンUレジェンドが米国復帰を前に不愉快な「思い出」に悩まされている。

米国への帰国は、ルーニー一家にとって複雑な思いを抱かせる。ウェインは選手・監督としてD.C.ユナイテッドで過ごした時期、2018年には空港で公然酩酊容疑で逮捕されるなどピッチ外でトラブルが相次いだ。そのためコリーンは大会期間中、米国への移住や頻繁な訪問に消極的だと報じられている。

関係者は「コリーンはアメリカで過ごした1年に良い思い出がなく、イングランド代表が好結果を残さない限り戻る気はない。もし出れば、息子たちと数試合観戦するつもりだ」と語る。