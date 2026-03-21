コリーニ：「マラドーナにユニフォームをねだった時のこと、バッジョの冗談、マンチーニとの口論」

元ミッドフィールダーで、現在は監督（現在はユニオン・ブレシア）を務めるエウジェニオ・コリーニが、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで自身のキャリアを振り返った。その中から、特に重要な部分を抜粋して紹介する。





キャリアの初期、ブレシアを経てユヴェントスに移籍した。

「1990年のイタリアW杯の夏のことだった。僕はバッジョと一緒にユヴェントスに加入した。ロビ（バッジョ）はロックスターだったが、僕は無名だった。トラッパトーニ監督は何度も僕たちを同じ部屋に泊まらせた。彼はユニークな人物で、僕にたくさんいたずらをしてきた。夜はいつもピナコラ（カードゲーム）をして過ごした。僕とバッジョ、カレラの間でどれほど勝負をしたことか。誰も負けを認めようとしなかった」。





そしてロビがいない時は、背番号10はあなたが…

「そう、でもそれは単に1番から11番までの背番号が割り当てられていたからに過ぎない。冗談はさておき、ユヴェントスでもナポリでも背番号10を背負えたことは光栄だった。ただ一つだけ悔やまれることがある。マラドーナと対戦した唯一の機会に、彼にユニフォームを譲ってほしいと頼んだのだが、彼はカシラギに約束していたんだ。人生って不思議なものだ。その3年後、その背番号10を私が着ることになったんだから」







