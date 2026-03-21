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Torino FC v US Lecce - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

コリーニ：「マラドーナにユニフォームをねだった時のこと、バッジョの冗談、マンチーニとの口論」

元ミッドフィールダーで、現在は監督を務める彼が、自身のキャリアを振り返る

元ミッドフィールダーで、現在は監督（現在はユニオン・ブレシア）を務めるエウジェニオ・コリーニが、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで自身のキャリアを振り返った。その中から、特に重要な部分を抜粋して紹介する。


キャリアの初期、ブレシアを経てユヴェントスに移籍した。

「1990年のイタリアW杯の夏のことだった。僕はバッジョと一緒にユヴェントスに加入した。ロビ（バッジョ）はロックスターだったが、僕は無名だった。トラッパトーニ監督は何度も僕たちを同じ部屋に泊まらせた。彼はユニークな人物で、僕にたくさんいたずらをしてきた。夜はいつもピナコラ（カードゲーム）をして過ごした。僕とバッジョ、カレラの間でどれほど勝負をしたことか。誰も負けを認めようとしなかった」。


そしてロビがいない時は、背番号10はあなたが…

「そう、でもそれは単に1番から11番までの背番号が割り当てられていたからに過ぎない。冗談はさておき、ユヴェントスでもナポリでも背番号10を背負えたことは光栄だった。ただ一つだけ悔やまれることがある。マラドーナと対戦した唯一の機会に、彼にユニフォームを譲ってほしいと頼んだのだが、彼はカシラギに約束していたんだ。人生って不思議なものだ。その3年後、その背番号10を私が着ることになったんだから」



  • その間にサンプドリアが挟まっていました。マンチーニのせいで去ることになったのですか？

    「いいえ、私のせいでした。若い頃は少し頭がおかしかったんです。サンプドリアのロベルトは重要な存在で、敬意を払うべきでした。口論になり、私は失礼な返答をしてしまいました。特にその態度が間違いでした。ジェノヴァでは楽しく過ごせましたし、サッキ監督には代表に3度招集されました。でも私は愚かでした。衝動的に決断してしまったのです」


    インテル移籍間近

    「サンプではユゴヴィッチにポジションを阻まれていて、どうしてもプレーしたかった。そこで代理人がインテルと話し合い、ミラノへ移籍させようとした。だがマントヴァーニがすべてを阻止した。彼は私を呼び出してこう言った。『君を獲ったばかりだ、売ったりしない。頑張れば出場機会は与えられる』。そしてその通りになった」。




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