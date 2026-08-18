AFP
翻訳者：
コリンチャンス会長が、元マンチェスター・ユナイテッドFWメンフィス・デパイが減俸に合意したことを受け、契約延長を認めた。
スタビレがパルキ・サン・ジョルジでのブレークスルーを確認
ブラジルのサッカー界の注目を集めていた劇的な展開の中、コリンチャンスのオズマール・スタービレ会長が、メンフィス・デパイとの契約延長を正式に認めた。この発表は月曜夜遅くに行われ、FWの南米での長期的な去就を巡るここ数週間の憶測に終止符が打たれた。新たな契約により、32歳のデパイは2028年夏までクラブに残る見通しとなり、国内外で厳しい日程を戦うチームにとって大きな後押しとなる。
メンフィスは火曜朝にCTジョアキン・グラーヴァに姿を見せ、フェルナンド・ジニス監督の下でチームメートと再合流し、今後の試合に向けた準備に入る見込みだ。スタービレ会長は、契約を直ちに正式化するための最終的な事務手続きが進められていると確認した。スタービレ会長は記者団に対し、次のように語った。「書類はアップロードされている。システムにアップロードされ次第、私がサインする」
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金銭面での譲歩が、この取引成立への道を開いた。
今回の契約延長への道のりは決して平坦ではなかった。クラブは当初、選手の契約に伴う財政的要求とクラブ内部の予算制約のバランスを取るのに苦しんでいたためだ。しかし、デパイがサンパウロ残留を実現するため、自身の報酬を大幅に減額することに同意したことで突破口が開かれた。スタビレは、選手が譲歩する意思を示したことを認めており、それが、これまでのためらいがあったにもかかわらずクラブが契約更新を進めることができた重要な要因だった。
交渉における財政面の詳細について、スタビレは契約総額が大きく引き下げられたことを強調した。「彼は大幅に引き下げた。私は数字について話したくなかったが、彼は契約をかなり減額した。私が感じたこと、そして法務面、事務面、財務面のすべてにおいて我々が行った仕事からすれば、我々がこの契約を支払うことは可能だ」と説明した。
CORIからの支援と共同責任
契約更新の決定は、会長が単独で下したものではなかった。透明性の確保と責任の共有を図るため、スタビレは評議会（CORI）の正式承認を求めた。評議会は月曜午後にパルキ・サン・ジョルジで会合を開き、新契約の条件を評価したうえで、最終的に契約延長を承認した。
当初、クラブは財政的リスクを理由に新契約は結ばないとする公式声明を発表していた。しかし、コリンチャンスのファンベースからの強い圧力と、デパイが再交渉に応じる姿勢を示したことが重なり、その方針は完全に覆された。コリを関与させることで、スタビレはデパイほどの地位にある選手を引き留めるために必要な巨額投資に伴う組織的責任を分散させることに成功した。
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即効性と今後のリベルタドーレスでの挑戦
今後の去就が固まったことで、注目はメンフィスがどれだけ早く実戦復帰できるかに移る。契約更新のタイミングは、コリンチャンスがCONMEBOLリベルタドーレスのノックアウトステージに向けて準備を進める中で、とりわけ重要だ。クラブは、このFWが直ちにトレーニングに復帰することで、次戦のロサリオ・セントラル戦でメンバー入りできることを期待している。このニュースに対するファンの反応は非常に好意的で、デパイはブラジル加入以降、チームの攻撃のアイデンティティーにおける中心的存在へと急速に成長している。
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