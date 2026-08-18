今回の契約延長への道のりは決して平坦ではなかった。クラブは当初、選手の契約に伴う財政的要求とクラブ内部の予算制約のバランスを取るのに苦しんでいたためだ。しかし、デパイがサンパウロ残留を実現するため、自身の報酬を大幅に減額することに同意したことで突破口が開かれた。スタビレは、選手が譲歩する意思を示したことを認めており、それが、これまでのためらいがあったにもかかわらずクラブが契約更新を進めることができた重要な要因だった。

交渉における財政面の詳細について、スタビレは契約総額が大きく引き下げられたことを強調した。「彼は大幅に引き下げた。私は数字について話したくなかったが、彼は契約をかなり減額した。私が感じたこと、そして法務面、事務面、財務面のすべてにおいて我々が行った仕事からすれば、我々がこの契約を支払うことは可能だ」と説明した。