コリンチャンスのスター選手がベンチで携帯電話を使用しているところを目撃され、裁判所が告発したため、メンフィス・デパイは6試合の出場停止処分に直面している

批判が巻き起こる中、メンフィスはソーシャルメディアを通じてファンや関係者に状況を説明した。同フォワードは、端末の使用は単なる気晴らしではなく、自身の体調やオランダ代表への献身に関わる緊急かつ職業上の必要性によるものだったと主張した。

選手は自身の公式Xアカウントに次のように投稿した。「明確にしておきますが、私が携帯電話を使用した瞬間は、その時点でオランダの医療チームと連絡を取るためだけのものでした。怪我のためロッカールームに留まることもできたにもかかわらず、チームへの支援を示すためにピッチに出ました。私もこの結果には悔しい思いをしています。私たちはより良い日々を目指して努力を続けていきます。」



