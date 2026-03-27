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コリンチャンスのスター選手がベンチで携帯電話を使用しているところを目撃され、裁判所が告発したため、メンフィス・デパイは6試合の出場停止処分に直面している
出場停止処分および法的措置の可能性
STJD検察局は、規律またはスポーツ倫理に反する行為に関するブラジルスポーツ司法法（CBJD）第258条に基づき、メンフィスを起訴した。有罪判決が下された場合、このフォワードには1試合から6試合の出場停止処分に加え、行為の重大さに応じた罰金が科されることになる。
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影響力と規律管理に関する懸念
審判委員会によると、この選手の行動は、彼がメディアの注目を集める存在であることから、特に懸念されるものである。検察側は、彼のようなスター選手は人々の行動に大きな影響を与える力を持っており、ベンチでの電子機器の使用を「当たり前」のものにしてしまう恐れがあると指摘した。検察側は、これが規律の維持を損ない、不適切なコミュニケーションの温床となり、審判員が規則を執行する上でさらなる困難を生じさせると主張している。この一件は、メンフィスが筋肉の負傷により前半に交代した後、発生したものである。
デパイの説明
批判が巻き起こる中、メンフィスはソーシャルメディアを通じてファンや関係者に状況を説明した。同フォワードは、端末の使用は単なる気晴らしではなく、自身の体調やオランダ代表への献身に関わる緊急かつ職業上の必要性によるものだったと主張した。
選手は自身の公式Xアカウントに次のように投稿した。「明確にしておきますが、私が携帯電話を使用した瞬間は、その時点でオランダの医療チームと連絡を取るためだけのものでした。怪我のためロッカールームに留まることもできたにもかかわらず、チームへの支援を示すためにピッチに出ました。私もこの結果には悔しい思いをしています。私たちはより良い日々を目指して努力を続けていきます。」
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批判を浴びているコリンチャンスの他のスタッフ
懲戒手続きの対象は、このオランダ人スター選手だけにとどまらない。コリンチャンスは、サッカー部門の他の2名の関係者についても弁護を行わなければならない。ブランド氏とビジネスマネージャーのレオナルド・カルネヴァーレ氏、そしてテクニカルスカウトのマウロ・ダ・シルバ氏は、主審から報告された出来事を受け、規約第243条および第258条に基づき告発されている。
試合報告書には、1-1の引き分け後、役員用ロッカールームの入り口付近で侮辱的な抗議行為があったと記されている。有罪判決が下れば、これらの人物も6試合の出場停止処分と多額の罰金に直面する可能性がある。クラブは現在、審理の日程を待っている。