アル・ヒラルのスター選手であるセネガル代表DFカリドゥ・クリバリは、アフリカサッカー連盟（CAF）が自国代表を差し置いてモロッコにアフリカネイションズカップの優勝を授与するという衝撃的な決定について、重大な事実を明かした。
アフリカサッカー連盟は、両チームによる決勝戦で「ティランガの黒人」が1-0で勝利したものの、試合中に激しい騒動が発生したことを受け、セネガルに代わってモロッコを優勝チームと認定すると発表していた。
アル・ヒラルのスター選手であるセネガル代表DFカリドゥ・クリバリは、アフリカサッカー連盟（CAF）が自国代表を差し置いてモロッコにアフリカネイションズカップの優勝を授与するという衝撃的な決定について、重大な事実を明かした。
アフリカサッカー連盟は、両チームによる決勝戦で「ティランガの黒人」が1-0で勝利したものの、試合中に激しい騒動が発生したことを受け、セネガルに代わってモロッコを優勝チームと認定すると発表していた。
クーリバリは記者会見で次のように語った。「ボノが最初にその決定を教えてくれたんだ。彼はある人物から電話を受け、冗談めかして『今やチャンピオンは僕たちであって、君たちじゃない』と言ったんだ。その後、CAFの決定を確認したよ」。
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さらに彼はこう付け加えた。「最初は信じられずショックを受けたが、翌日には試合が控えていたため、チームに集中しなければならないと自分に言い聞かせた」。
彼は話を続けた。「この件は、ヤシン・ブノとの関係には影響しなかった。彼とは素晴らしい関係にあるからだ。あの衝撃的なニュースの後も、私は普通に生活していった」。
昨冬の移籍市場で、フランス人選手カリム・ベンゼマが「ザ・リーダー」へ移籍する前に行われた電話でのやり取りに関する舞台裏が明らかになった。この移籍は大きな注目を集め、サッカー界内で多くの議論を巻き起こした。
アル・ヒラルは、ベンゼマがアル・イッティハドとの契約を解除したことを受け、同選手と1年半の契約を結んだと発表していた。
カリード・クレイバリーはこの件について次のように語った。「カリム・ベンゼマとの契約締結の3日前、彼の状況を確かめるために直接連絡を取り、加入が近いのか尋ねたところ、彼はすでに交渉が最終段階にあり、物事は順調に進んでいると教えてくれた」。
さらに彼は続けた。「その期間中、特にチーム内で彼の加入の可能性についての噂が高まるにつれ、彼と連絡を取り合っていた。そしてアル・アハリ戦の日になり、移籍が正式に決まったのだ。」
さらにこう続けた。「その日、私たちはスタジアム内の様子を写した写真を彼に送ったところ、翌日の試合に出場することを確認してくれた。これにより、チーム内の全員の士気がさらに高まった」。
クレイバリーはサウジアラビアでの生活について触れ、「とても居心地が良い。私はサウジアラビア社会の中に自然に溶け込んでいる」と語った。
さらに彼はこう続けた。「サウジリーグは日々進歩している。運営面や選手層など、あらゆる面で素晴らしいポテンシャルを秘めており、いずれ世界の主要リーグのような存在になるだろう」