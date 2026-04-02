コリバリ：「モロッコの優勝という衝撃的なニュースを教えてくれたのはボノだった……そしてベンゼマの加入については知っていた」

昨冬の移籍市場で、フランス人選手カリム・ベンゼマが「ザ・リーダー」へ移籍する前に行われた電話でのやり取りに関する舞台裏が明らかになった。この移籍は大きな注目を集め、サッカー界内で多くの議論を巻き起こした。

アル・ヒラルは、ベンゼマがアル・イッティハドとの契約を解除したことを受け、同選手と1年半の契約を結んだと発表していた。

カリード・クレイバリーはこの件について次のように語った。「カリム・ベンゼマとの契約締結の3日前、彼の状況を確かめるために直接連絡を取り、加入が近いのか尋ねたところ、彼はすでに交渉が最終段階にあり、物事は順調に進んでいると教えてくれた」。

さらに彼は続けた。「その期間中、特にチーム内で彼の加入の可能性についての噂が高まるにつれ、彼と連絡を取り合っていた。そしてアル・アハリ戦の日になり、移籍が正式に決まったのだ。」

さらにこう続けた。「その日、私たちはスタジアム内の様子を写した写真を彼に送ったところ、翌日の試合に出場することを確認してくれた。これにより、チーム内の全員の士気がさらに高まった」。