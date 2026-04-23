コリチーバ戦の引き分けでネイマールは「やや精彩を欠いた」とされ、サントス監督は即座に彼を次節から外すと発表した。

クカ監督は「ネイマールもチームの混乱を感じている」と語った。「結果は最悪だったが、内容はその通りではなかった。サッカーは結果がすべてだ。だが不振の責任を彼一人に押し付けるわけにはいかない。 責任は皆で分かち合い、特に監督が重く負うべきだ。今日は彼の輝きが少し足りなかった。それでも良い部分もある。ネイマールは普通プレーしただけでも批判されるだろう。彼の才能を思えば当然だ。」

サントスはセリエAで苦境に立たされている。12試合で3勝止まりで、安定感を欠くチームは監督とエースの両者に大きなプレッシャーを掛けている。