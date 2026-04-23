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Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

コリチーバ戦の引き分けでネイマールは「やや精彩を欠いた」とされ、サントス監督は即座に彼を次節から外すと発表した。

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サントスのクカ監督は、コパ・ド・ブラジルで物足りないプレーを見せたネイマールを擁護した。とはいえ、コルチバとの0-0の引き分けでは「やや精彩を欠いていた」と認めた。元バルセロナ、パリ・サンジェルマンのネイマール不振は、直近6試合で1勝しかないチームにとって痛手だ。クカ監督は、彼が次節も出場しないことを明かした。

  • クカ監督、苦戦続くもエース擁護

    クカ監督は、チームの不振をネイマール一人に責任転嫁すべきではないと語った。クラブは直近6試合で3敗し、セリエAでは15位に低迷している。

    水曜日のコパ・ド・ブラジル5回戦ホームでのコリチーバ戦も0-0で終わり、苦境は続いた。ネイマールはフリーキックでクロスバーを直撃したが、チームを勝利に導けなかった。試合後、クカ監督は結果の責任をチームとスタッフ全員で分かち合うと語った。

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    不振の責任を分かち合う

    クカ監督は「ネイマールもチームの混乱を感じている」と語った。「結果は最悪だったが、内容はその通りではなかった。サッカーは結果がすべてだ。だが不振の責任を彼一人に押し付けるわけにはいかない。 責任は皆で分かち合い、特に監督が重く負うべきだ。今日は彼の輝きが少し足りなかった。それでも良い部分もある。ネイマールは普通プレーしただけでも批判されるだろう。彼の才能を思えば当然だ。」

    サントスはセリエAで苦境に立たされている。12試合で3勝止まりで、安定感を欠くチームは監督とエースの両者に大きなプレッシャーを掛けている。

  • ネイマール、バイーア遠征を欠場

    クカ監督は、土曜日のバイーア戦のリーグ戦メンバーからネイマールを外すと発表した。34歳のネイマールは過密日程による肉体的・精神的な負担と、2026年に10試合しか出場していない膝の怪我の後遺症に苦しんでいる。

    クカ監督は「ネイマールは瞬発力や最高速度での走行距離は問題ない」と説明した。「コリチーバ戦では少し調子が落ちたが、過密日程の影響だろう。誰だってあのペースは保てない。精神的な負担も大きい。土曜の試合は別だ。 土曜は休ませ、アルゼンチンでの大一番へ万全を期す」

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    注目はスダメリカーナへの期待へ移る。

    クカ監督が「決定的な一戦」と呼ぶのは、コパ・スダメリカーナ・グループステージで控えるサン・ロレンソとのアウェー戦だ。2026年ワールドカップのブラジル代表入りが難しいネイマールは、今はサントスに大陸タイトルをもたらすことに集中している。出場時間は限られているが、ピッチに立つと結果を残し、4ゴール3アシストを記録している。

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