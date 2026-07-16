コリエーレ - イタリア、マンチーニとの契約、ピルロに対するセリエAの懸念、背後に控えるコンテ

マラゴが連盟会長選に出馬すると表明してから数日でマンチーニの名前が浮上したのは偶然ではない。コリエーレ紙は、当事者は否定するものの、両者がすでに年俸200万ユーロ＋ボーナスの契約で合意していたと報じている。 その後、マラゴが選んだマルディーニとレオナルドが連盟に加わった。マルディーニはピルロを高く評価しており、2023年にミランへ招へいしようとしたほか、現在は代表監督を任せたいと考えている。





だが『コリエーレ・デラ・セラ』が指摘するように、背景にはより大きな駆け引きがある。セリエAのマンチーニ排斥と、ピルロ起用への世論の支持不足という現実だ。



