コリエーレ - イタリア、マンチーニとの契約、ピルロに対するセリエAの懸念、背後に控えるコンテ

イタリアサッカー連盟のジョヴァンニ・マラゴ会長は昨日、ミラノで多数の予定をこなした。午後遅くローマへ戻る間も、次期代表監督を選定する関係者たちと連絡を取った。同国紙『イル・コリエーレ・デラ・セラ』によると、最終候補にはロベルト・マンチーニとアンドレア・ピルロが有力視されている。 第3候補にはアントニオ・コンテも浮上している。
同紙は、マラゴ会長、レオナルド氏、マルディーニ氏が週末明け、おそらく月曜に決定し発表すると伝えている。
イタリアサッカー連盟のジョヴァンニ・マラゴ会長は昨日、ミラノで多数の予定をこなした。午後遅くローマへ戻る間も、次期代表監督を選定する関係者たちと連絡を取った。同国紙『イル・コリエーレ・デラ・セラ』によると、最終候補にはロベルト・マンチーニとアンドレア・ピルロが有力視されている。 第3候補にはアントニオ・コンテも浮上している。
同紙は、マラゴ会長、レオナルド氏、マルディーニ氏が週末明け、おそらく月曜に決定し発表すると伝えている。
マラゴが連盟会長選に出馬すると表明してから数日でマンチーニの名前が浮上したのは偶然ではない。コリエーレ紙は、当事者は否定するものの、両者がすでに年俸200万ユーロ＋ボーナスの契約で合意していたと報じている。 その後、マラゴが選んだマルディーニとレオナルドが連盟に加わった。マルディーニはピルロを高く評価しており、2023年にミランへ招へいしようとしたほか、現在は代表監督を任せたいと考えている。
だが『コリエーレ・デラ・セラ』が指摘するように、背景にはより大きな駆け引きがある。セリエAのマンチーニ排斥と、ピルロ起用への世論の支持不足という現実だ。
イタリアサッカー連盟（FIGC）は誤った決定をしてはならず、代表監督に全員が支持する人物以外が就くことはあり得ない。アントニオ・コンテならその問題は生じないが、彼には数回間接的な打診があっただけで、その後直接連絡はない。
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