『コリエレ・デラ・セーラ』：イタリア代表を巡る問題で、ピルロとマルディーニの息子たちにも批判が拡大。ニコロとクリスティアンの代理人事務所との関係、そしてリッピの前例。

コリエレ・デッラ・セラ紙によると、新たな抗議の波が起こる可能性がある。それは、ピルロの就任が実際に決まった場合のことだ。ピルロは今日、自身のユナイテッドFCを率いてオーストリアでザルツブルクとの親善試合に臨む一方、イタリアサッカー連盟（FIGC）との間で、2030年までの年俸150万ユーロの契約を正式にまとめるため、新たな接触を待っている。問題視されているのは、アンドレア・ピルロとパオロ・マルディーニの長男であるニコロ・ピルロとクリスティアン・マルディーニが、それぞれ2つの異なる代理人エージェンシーで担っている役割だ。前者はYou Firstで仲介業務とスカウティングを担当しており、同社の顧客にはスペイン代表を率いてワールドカップを制したルイス・デ・ラ・フエンテ監督も含まれる。後者は一方でジュゼッペ・リーゾのGR Sportsと協力関係にあり、リーゾはマルディーニのもう一人の息子ダニエルの代理人でもある。