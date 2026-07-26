イタリアサッカー連盟の新会長ジョバンニ・マラゴが、極めて落ち着かず大きな懸念に包まれた時間を過ごしている。ロシアのブックメーカー、Fonbetとのスポンサー契約や、イタリア代表の新監督就任の可能性があるアンドレア・ピルロのモスクワ渡航をめぐって政治的な論争が巻き起こっているだけでも十分ではないかのように、アレグリ通りのトップにはさらに、このブレシア出身の指揮官本人とテクニカルディレクターのパオロ・マルディーニの子どもたちに関する問題も降りかかっている。
翻訳者：
『コリエレ・デラ・セーラ』：イタリア代表を巡る問題で、ピルロとマルディーニの息子たちにも批判が拡大。ニコロとクリスティアンの代理人事務所との関係、そしてリッピの前例。
事実
コリエレ・デッラ・セラ紙によると、新たな抗議の波が起こる可能性がある。それは、ピルロの就任が実際に決まった場合のことだ。ピルロは今日、自身のユナイテッドFCを率いてオーストリアでザルツブルクとの親善試合に臨む一方、イタリアサッカー連盟（FIGC）との間で、2030年までの年俸150万ユーロの契約を正式にまとめるため、新たな接触を待っている。問題視されているのは、アンドレア・ピルロとパオロ・マルディーニの長男であるニコロ・ピルロとクリスティアン・マルディーニが、それぞれ2つの異なる代理人エージェンシーで担っている役割だ。前者はYou Firstで仲介業務とスカウティングを担当しており、同社の顧客にはスペイン代表を率いてワールドカップを制したルイス・デ・ラ・フエンテ監督も含まれる。後者は一方でジュゼッペ・リーゾのGR Sportsと協力関係にあり、リーゾはマルディーニのもう一人の息子ダニエルの代理人でもある。
リッピの前例
ここ数時間で批判的な声がすでに提起している「適切性」の問題は、非常によく似たケースを思い起こさせる。2016年夏、当時のFIGC会長カルロ・タベッキオは、ジャン・ピエロ・ベントゥーラ監督の仕事を支えるイタリア代表のテクニカルディレクターとして、マルチェロ・リッピを考えた。しかしこの案は、2006年のワールドカップ優勝監督である元代表監督の息子ダビデが実力ある代理人として活動していたことから、潜在的な利益相反が指摘され、撤回に追い込まれて頓挫した。 同じジレンマは、正式にはニコロもクリスティアンも現時点で代理人名簿に登録されていないとはいえ、アンドレア・ピルロとパオロ・マルディーニにもそれぞれ当てはまる可能性がある。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。