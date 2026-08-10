まさに過酷な日曜日だった。昨日それを過ごしたのは、FIGC会長のジョヴァンニ・マラゴーだ。コリエレ・デラ・セラは、イタリアサッカー連盟トップが昨日過ごした一日に関する舞台裏を伝えている。その一日は、パオロ・マルディーニがまさにコリエレ・デラ・セラに語ったインタビューを読むことから始まり、ディアナ・ビアンケディのイタリア代表団長就任をめぐるCONIとの離れた場所からの論争で終わった。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
コリエレ・デラ・セラ：マラゴ、マルディーニのインタビューに失望と苦味。ビアンケーディをめぐってはマンチーニとラニエリに知らせず
マルディーニのインタビューに失望と苦い思い
マルディーニのインタビューに関しては、コッリエレ紙が、ある一言がとりわけFIGC会長の心に引っかかったと伝えている。『マラゴは約束を守らなかった』。日刊紙によれば、これは失望と苦さを引き起こした言葉であり、FIGCトップにとって予想外のものだったという。実際、本人はガゼッタ紙に対し、休暇後にマルディーニと会いたいと考えていると語っていた。もっとも、この時点ではその必要はもうないのかもしれない。さらにコッリエレ紙は、このインタビューによって、対話にこれほど消極的な人物から距離を置いたのは正しかったという考えが、マラゴの中でいっそう強まったのかもしれないと結んでいる。
ブランケディ「マラゴーはマンチーニとラニエリに知らせていない」
そして、ビアンケディ問題もある。コッリエーレ・デッラ・セラは、会長のブオンフィーリョが知らされたのは土曜夜の21時にマラゴからで、ビアンケディ本人からは昨日朝になってからだったと報じている。つまり「発表」が行われた後だったということだ。マラゴは独断で動いたと同紙は付け加え、マンチーニにも、クラウディオ・ラニエリにもまったく相談していなかったとしている。この動きは、多くの（すべての？）連盟関係者にとっても不意打ちだった。FIGC会長は、問題はないと確信している。
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