マルディーニのインタビューに関しては、コッリエレ紙が、ある一言がとりわけFIGC会長の心に引っかかったと伝えている。『マラゴは約束を守らなかった』。日刊紙によれば、これは失望と苦さを引き起こした言葉であり、FIGCトップにとって予想外のものだったという。実際、本人はガゼッタ紙に対し、休暇後にマルディーニと会いたいと考えていると語っていた。もっとも、この時点ではその必要はもうないのかもしれない。さらにコッリエレ紙は、このインタビューによって、対話にこれほど消極的な人物から距離を置いたのは正しかったという考えが、マラゴの中でいっそう強まったのかもしれないと結んでいる。