ユベントスの不振により、監督の今後を巡る議論が再び避けられないものとなっている。ルチアーノ・スパレッティは過去8年間で6人目となるユベントスの監督だが、ますます難しい状況に直面している。期待を下回る結果に加え、ロッカールームの緊張やチームの結束に対する疑念もある。クラブは少なくとも現時点では指揮官への信頼を示しているが、今季の行方は今後のパフォーマンスに左右されるかもしれない。





『コリエレ・デラ・セラ』によると、クラブは後任候補を探すための接触をまだ始めていないという。引き続きスパレッティを支えることが最優先だ。ただし、指揮官が自身の将来を巡る不安を払拭するには、チームのまとまりと結果を取り戻さなければならない。





懸念材料は順位だけでなく、チーム内の雰囲気にもある。グレイソン・ブレーメルの発言、交代時に見せたフランシスコ・コンセイソンの反応、そしてアンドレア・カンビアーゾの起用法は、監督とチームの関係がバランスを取り戻す必要があることを示している。数字も重くのしかかる。獲得可能だった勝ち点108のうち手にしたのは65で、1試合平均は1.81。チアゴ・モッタとイゴール・トゥドールが記録した数字をわずかに上回っている。



