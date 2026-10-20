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ライブ
Conte Atalanta NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

『コリエレ・デラ・セラ』：コンテはシーズン途中でもユヴェントス行きを受け入れる意向、ピオリも控える

ユヴェントス
アントニオ・コンテ
ステファノ・ピオリ
移籍情報
ルチアーノ・スパレッティ
セリエ A

ユヴェントスはスパレッティ監督を信頼しているが、その信頼は今後の結果次第だ。

ユベントスの不振により、監督の今後を巡る議論が再び避けられないものとなっている。ルチアーノ・スパレッティは過去8年間で6人目となるユベントスの監督だが、ますます難しい状況に直面している。期待を下回る結果に加え、ロッカールームの緊張やチームの結束に対する疑念もある。クラブは少なくとも現時点では指揮官への信頼を示しているが、今季の行方は今後のパフォーマンスに左右されるかもしれない


コリエレ・デラ・セラ』によると、クラブは後任候補を探すための接触をまだ始めていないという。引き続きスパレッティを支えることが最優先だ。ただし、指揮官が自身の将来を巡る不安を払拭するには、チームのまとまりと結果を取り戻さなければならない。


懸念材料は順位だけでなく、チーム内の雰囲気にもある。グレイソン・ブレーメルの発言、交代時に見せたフランシスコ・コンセイソンの反応、そしてアンドレア・カンビアーゾの起用法は、監督とチームの関係がバランスを取り戻す必要があることを示している。数字も重くのしかかる。獲得可能だった勝ち点108のうち手にしたのは65で、1試合平均は1.81。チアゴ・モッタとイゴール・トゥドールが記録した数字をわずかに上回っている。


  • シーズン途中でもコンテ、ピオリは後方に控える

    こうした状況で、代替候補の可能性が再び注目されている。ステファノ・ピオリが候補として控える一方、アントニオ・コンテはユベントスのファンにとって最大の夢だ。その名前は期待と希望をかき立て続けている。とりわけ、コリエレ・デラ・セラ紙が伝えた情報によれば、コンテを知る人々の話では、本人はシーズン途中でもユベントスに復帰する用意があるという


    ただ、現時点ではあくまで一つの可能性であり、交渉が確認されたわけではない。首脳陣はスパレッティ体制を続ける意向のようだが、プレッシャーは強まり、失敗が許される余地は狭まっている。ピオリは引き続き代替候補の一人であり、コンテの復帰はサポーターの想像を最もかき立てる選択肢となっている。


    そうなると、避けて通れない疑問が浮かぶ。ユベントスはスパレッティの下で再び結束できるのか。それとも、監督市場に再び目を向けざるを得なくなるのか。クラブの信頼が具体的な続投につながるのか、あるいは新たな方針転換が形になり始めるのか。今後の試合が、その見極めを左右するかもしれない。



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