コリエレ・デラ・セラ紙：「AIA幹部、アタランタ戦で認められなかったPKについてインテルに同意」

「フラッテージが先に動いており、スカルヴィーニが遅れて入り、フラッテージの足に触れたが、映像を見ると接触は本当にごく軽いものだ」と、審判専門家のルカ・マレッリ氏がDAZNでコメントした。「フラッテージとスカルヴィーニの接触シーンでは、フラッテージがアタランタの選手より先に動いており、足同士が接触している。 これは明確なキックではなく、感覚や主観の問題だ。この接触において、私はPKに値する接触とは見なさない。明確なPKではない。 マンガニエロ主審はそれを見ていなかった。こうした場面は視認しにくく、何が起きたかを確実に判断するのは難しい。これは主観的で解釈の分かれる場面であり、どの見解も正当なものだ。VARはそう判断した。私の見解としては、ピッチ上の判定をそのまま認めるのが正しいと思う」。