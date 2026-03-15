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コリエレ・デラ・セラ紙：「AIA幹部、アタランタ戦で認められなかったPKについてインテルに同意」
インテル対アタランタの1-1の引き分けに続く論争は収まる気配がない。ミラノのインテルにとっては、ミランがラツィオ戦で勝ち点3を獲得すれば、リーグ戦の行方が再び混戦となる恐れがある。注目されているのは、アタランタのペナルティエリア内でダヴィデ・フラッテージとジョルジョ・スカルヴィーニが接触した場面で、主審のマンガニエッロもVARもこれをスルーした点だ。
AIA幹部の出席「スタンドでは、ジェルヴァゾーニ氏とデ・マルコ・デッラ・アイア氏（両者ともクラブのトップ）が、少なくともPKに関してはインテルが正しいと示唆している。昨年も、サン・シーロでのローマ戦での敗北後、ンディッカによるビセックへのファウルが見逃された件で同様のことが起きた。悪夢は決して単独では訪れないものだ」――『コリエレ・デラ・セラ』紙の該当箇所。
DAZNでのマレッリのコメント
「フラッテージが先に動いており、スカルヴィーニが遅れて入り、フラッテージの足に触れたが、映像を見ると接触は本当にごく軽いものだ」と、審判専門家のルカ・マレッリ氏がDAZNでコメントした。「フラッテージとスカルヴィーニの接触シーンでは、フラッテージがアタランタの選手より先に動いており、足同士が接触している。 これは明確なキックではなく、感覚や主観の問題だ。この接触において、私はPKに値する接触とは見なさない。明確なPKではない。 マンガニエロ主審はそれを見ていなかった。こうした場面は視認しにくく、何が起きたかを確実に判断するのは難しい。これは主観的で解釈の分かれる場面であり、どの見解も正当なものだ。VARはそう判断した。私の見解としては、ピッチ上の判定をそのまま認めるのが正しいと思う」。
インテル、報道陣を黙らせる
ミラノのスタジアム内にいたDAZNの特派員が報じたところによると、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネに本拠を置く同クラブは、試合後の恒例のインタビューのためにカメラの前に現れる予定だった。 しかし、アタランタ戦を巡る様々な論争を受けて、インテル首脳陣は約1時間にわたり検討を重ねた末、DAZNへの出演も記者会見への出席も、いかなる関係者も派遣しないことを決定した。
チヴー・経営陣会談
その後、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の記者から新たな情報が伝えられた。試合終了後、チブはインテル首脳陣全員と共にロッカールームに引きこもったという。この会合には、ジュゼッペ・マロッタ会長、ピエロ・アウジリオ・スポーツディレクター、その副であるバッシン、そしてクラブマネージャーのフェッリが出席していた。
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