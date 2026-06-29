イタリア王者インテルにとって、今夏の移籍市場は予想外に静かなスタートを切った。2028年6月までチヴ監督との契約を延長したものの、クラブは複数の面で停滞に直面している。原因は、オークツリー・ファンドが設定した厳しい支出制限と、バストーニ、フラッテージ、パヴァール、アッスリャニなどの放出が思うように進まないこと。 バストーニ、フラッテシ、レンタル復帰のパヴァール、アスラーニの売却も難航し、マロッタとアウジリオは資金を捻出できていない。パレストラ、パズ、ソレ、ジョーンズとの交渉も停滞する中、新たな候補が浮上した。
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コリエレ・デッロ・スポルト - インテル、カーティス・ジョーンズを巡るリヴァプールとの交渉が停滞。ピシッリ獲得へ道が開ける。市場価値とローマの姿勢は？
カーティス・ジョーンズの代役
『イル・コリエーレ・デッロ・スポルト』によると、2001年生まれのMFにはリヴァプールから4000万ユーロ規模のオファーが届いた。アーセナルやノッティンガム・フォレストも関心を示しており、契約は残り1年だ。 インテルは現時点で2000万ユーロ＋ボーナス超のオファーを出しておらず、ローマのニッコロ・ピシリを代替候補として検討し始めたという。 2004年生まれのイタリア人で、すでに代表にも選ばれている。年俸は手取り250万ユーロとジョーンズより低く、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネの幹部は、チヴ監督の戦術とクラブの財政条件の両方に合う理想的な候補だと判断している。 移籍金が2500万ユーロ以下ならクラブは自由に判断できるが、超える場合は米系ファンドの承認が必要だ。
右サイドではナポリがハラライ獲得へ急ぐ。
ローマとのつながり
ニッコロ・ピシリはジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下で成長し、今シーズン34試合に出場して4ゴール4アシストを記録した。ローマの下部組織出身で、ローマの街とクラブに深い愛着を持つ。 契約は2029年6月までだが、彼はローマでチャンピオンズリーグを戦うため残留を希望している。
ローマは6000万ユーロの移籍金とUEFAの罰則の狭間で揺れている。
ピシリにはどれくらい必要？
『イル・コリエーレ・デッロ・スポルト』紙によると、ローマがUEFAのファイナンシャル・フェアプレーに対応するため、貴重な戦力を放出するかどうかが唯一の不確定要素だ。 ここ数週間、スヴィラル、ンディッカ、コネ、スーレの噂が流れたが、現時点で妥当なオファーはなく、フリードキン家は主力放出に消極的だ。 6月30日までに売却益6000万ユーロの目標を達成できなければ新たな制裁を受ける恐れもあるが、ミラノ側から2500万ユーロ＋ボーナス（総額3000万ユーロ超の見込み）のオファーが届いた場合、ピシリのインテル移籍を容認する可能性もある。