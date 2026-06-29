『イル・コリエーレ・デッロ・スポルト』によると、2001年生まれのMFにはリヴァプールから4000万ユーロ規模のオファーが届いた。アーセナルやノッティンガム・フォレストも関心を示しており、契約は残り1年だ。 インテルは現時点で2000万ユーロ＋ボーナス超のオファーを出しておらず、ローマのニッコロ・ピシリを代替候補として検討し始めたという。 2004年生まれのイタリア人で、すでに代表にも選ばれている。年俸は手取り250万ユーロとジョーンズより低く、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネの幹部は、チヴ監督の戦術とクラブの財政条件の両方に合う理想的な候補だと判断している。 移籍金が2500万ユーロ以下ならクラブは自由に判断できるが、超える場合は米系ファンドの承認が必要だ。





右サイドではナポリがハラライ獲得へ急ぐ。