イタリア王者インテルにとって、今夏の移籍市場は予想外に静かなスタートを切った。2028年6月までチヴ監督との契約を延長したものの、クラブは複数の面で停滞に直面している。原因は、オークツリー・ファンドが設定した厳しい支出制限と、バストーニ、フラッテージ、パヴァール、アッスリの放出難だ。 バストーニ、フラッテシ、レンタルバックのパヴァール、アスラーニの売却も難航し、マロッタとアウジリオの資金は増えなかった。パレストラ、パズとの交渉は破談。ソレ、ジョーンズも停滞。そんな中、新たな候補が浮上している。
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コリエレ・デッロ・スポルト - インテルのカーティス・ジョーンズ交渉が停滞。ピシッリ獲得へ道が開ける。市場価値とローマの姿勢は？
カーティス・ジョーンズの代役
『イル・コリエーレ・デッロ・スポルト』によると、リヴァプールは2001年生まれのMFについて、アーセナルやノッティンガム・フォレストの興味も加わり4000万ユーロ超のオファーを提示。契約が残り1年であることから、 現時点で2000万ユーロ＋ボーナス超のオファーを出していないインテルは、ローマのニッコロ・ピシリを代替候補として検討し始めた。 2004年生まれのイタリア人であり、代表にも選ばれている。年俸は手取り250万ユーロとジョーンズより低く、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネの幹部は、チヴー監督の戦術とクラブの財政条件の両方に合う理想的な選手だと判断した。 移籍金が2500万ユーロ以下ならクラブは自由に判断できるが、超える場合は米系ファンドの承認が必要だ。
右サイドではナポリがハラライ獲得へ猛追している。
ローマとのつながり
ニッコロ・ピシリは今シーズン、ジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督の下で飛躍的に成長した。34試合に出場し4ゴール4アシストを記録し、特に後半戦での活躍が顕著だった。ローマ・ユース出身で、ローマの街とローマFCへの思いは強い。 契約は2029年6月までだが、彼は故郷のクラブでチャンピオンズリーグに出場するため残留を希望している。
ローマは6000万ユーロの移籍金とUEFAの罰則の狭間で揺れている。
ピシリにはどれくらい必要？
『イル・コリエーレ・デッロ・スポルト』紙によると、ローマがUEFAのファイナンシャル・フェアプレーに対応するため、主力選手を放出するかどうかが唯一の不確定要素だ。 ここ数週間、スヴィラル、ンディッカ、コネ、スーレらの名前が取り沙汰されたが、現時点で納得できるオファーはなく、フリードキン家は主力放出に消極的だ。 6月30日までに売却益6000万ユーロに達しなければ新たな制裁を受ける恐れもあるが、ミラノ側から2500万ユーロ＋ボーナスで総額3000万ユーロ超の見込みがあれば、ピシリのインテル移籍を容認する可能性もある。