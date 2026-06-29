『イル・コリエーレ・デッロ・スポルト』によると、リヴァプールは2001年生まれのMFについて、アーセナルやノッティンガム・フォレストの興味も加わり4000万ユーロ超のオファーを提示。契約が残り1年であることから、 現時点で2000万ユーロ＋ボーナス超のオファーを出していないインテルは、ローマのニッコロ・ピシリを代替候補として検討し始めた。 2004年生まれのイタリア人であり、代表にも選ばれている。年俸は手取り250万ユーロとジョーンズより低く、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネの幹部は、チヴー監督の戦術とクラブの財政条件の両方に合う理想的な選手だと判断した。 移籍金が2500万ユーロ以下ならクラブは自由に判断できるが、超える場合は米系ファンドの承認が必要だ。





右サイドではナポリがハラライ獲得へ猛追している。