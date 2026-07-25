イタリア系ブラジル人指揮官に話を戻すと、ユヴェントスとは2024年から2027年6月まで、シーズン当たり年俸500万ユーロ（手取り）の契約を結んでいたが、イタリア代表監督就任オファーに「ノー」を突きつけた理由は、できるだけ早くクラブを率いる新たな挑戦に戻りたいという思いにある。ユヴェントスとの波乱の別れから数カ月、PSG（下部組織）、ジェノア、スペツィア、ボローニャでも指揮を執った同監督は、ふさわしいオファーを待ち続ける中で、イタリア国内、そしてとりわけ海外からの複数のオファーを断ってきた。特に途中就任の形での打診には応じなかった。 43歳のチアゴ・モッタは、代表チームを率いる重要な役職を引き受ける準備が、まだできているとは感じていないのは明らかであり、イタリアサッカー界の複雑な状況も、マルディーニとレオナルドの提案を受け入れるだけの十分に大きな動機とはならなかった。