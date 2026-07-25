イタリア代表は、1週間にわたってペップ・グアルディオラをコベルチャーノに招へいし、イタリア代表の再建計画を全面的に託すという夢を追い続けた末、アンドレア・ピルロから再出発する。この人事はすでに議論を巻き起こし、さまざまな批判や反対意見を呼んでいるが、『イル・コッリエレ・デッロ・スポルト』によれば、その決定の背景には大物たちからの断りが相次いだ事情があったという。カタルーニャ人指揮官の断り、そしてブラジルサッカー連盟との2030年までの契約を全うすることを優先したカルロ・アンチェロッティの既報の辞退に加え、そのリストにはもう1人の名前も記されることになりそうだ。
翻訳者：
『コリエレ・デッロ・スポルト』：イタリア代表の監督人選は、一連の断りを受けた末にアンドレア・ピルロへと絞られた。グアルディオラとアンチェロッティに続き、チアゴ・モッタも断った。バルディーニを巡る舞台裏も。
チアゴ・モッタの拒否
コリエレ・デッロ・スポルトによると、イタリア代表の新テクニカルディレクターであるパオロ・マルディーニと、その右腕レオナルドは、2025年3月にユヴェントスによって解任されて以降フリーとなっているチアゴ・モッタを、イタリア代表の監督に就かせようと説得していたという。その指導者としてのプロフィールは、ミランの元幹部である2人が追い求めてきたもの、そしてアンドレア・ピルロのそれとも一致している。ピルロは今週末から来週初めにかけて、ユナイテッドFC（2027年6月30日まで契約を結んでいるカタールのクラブ）との最後の懸案を解決し、2030年までの契約にサインして、イタリア代表の新たなプロジェクトに加わる見通しだ。
モッタの「ノー」の理由
イタリア系ブラジル人指揮官に話を戻すと、ユヴェントスとは2024年から2027年6月まで、シーズン当たり年俸500万ユーロ（手取り）の契約を結んでいたが、イタリア代表監督就任オファーに「ノー」を突きつけた理由は、できるだけ早くクラブを率いる新たな挑戦に戻りたいという思いにある。ユヴェントスとの波乱の別れから数カ月、PSG（下部組織）、ジェノア、スペツィア、ボローニャでも指揮を執った同監督は、ふさわしいオファーを待ち続ける中で、イタリア国内、そしてとりわけ海外からの複数のオファーを断ってきた。特に途中就任の形での打診には応じなかった。 43歳のチアゴ・モッタは、代表チームを率いる重要な役職を引き受ける準備が、まだできているとは感じていないのは明らかであり、イタリアサッカー界の複雑な状況も、マルディーニとレオナルドの提案を受け入れるだけの十分に大きな動機とはならなかった。
バルディーニへの拒否権
『コリエレ・デッロ・スポルト』が報じたもう一つの舞台裏として浮上しているのが、イタリア代表監督候補の可能性に関するシルヴィオ・バルディーニの件だ。現在はU-21イタリア代表の監督を務めており、昨年6月にはギリシャ戦とルクセンブルク戦の2試合の親善試合で暫定的にイタリア代表を率いた。その名前はセリエAリーグから特に強く反対されていたとされ、クラブ会長たちを利権と代理人のとりこになった「ならず者」と公に呼んだ最近の発言が許されなかったという。こうして連盟所属の指導者に託す案も立ち消えとなり、マルディーニとレオナルドはピルロ招へいへと動きを加速させることを決めた。
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