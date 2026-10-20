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Tottenham Hotspur v AC Milan: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

『コリエレ・デッラ・セーラ』コンテはシーズン途中でもユヴェントス就任に前向き、ピオリも控える

ユヴェントス
アントニオ・コンテ
ステファノ・ピオリ
ルチアーノ・スパレッティ
移籍情報
セリエ A

ユヴェントスはスパレッティを信頼しているが、その信頼は今後の結果次第だ。

ユヴェントスの危機によって、監督の去就を巡る議論が再燃するのは避けられない。ルチアーノ・スパレッティは過去8年間で6人目となるユヴェントスの監督で、ますます難しい状況に直面している。期待外れの結果に加え、ロッカールーム内の緊張やチームの結束力への疑念もある。クラブは少なくとも現時点では指揮官への信頼を示しているが、今季の行方は今後の試合でのパフォーマンスに左右される可能性がある


コリエレ・デラ・セラ』によると、クラブは後任候補を探すための接触をまだ始めていないという。引き続きスパレッティを支えることが最優先だ。ただし、指揮官は自らの去就に漂う不安を払拭するため、チームの結束と結果を取り戻さなければならない。


懸念材料は順位表上の位置だけではない。チーム内の雰囲気もその一つだ。グレイソン・ブレーメルの発言、フランシスコ・コンセイソンが交代時に見せた反応、そしてアンドレア・カンビアーゾの扱いは、監督とチームの関係においてバランスを取り戻す必要があることを示している。数字も重くのしかかる。獲得可能だった勝ち点108のうち手にしたのは65で、1試合平均では1.81。チアゴ・モッタとイゴール・トゥドールの数字をわずかに上回る。


  • シーズン途中でもコンテ、ピオリも控える

    まさにこうした状況で、他の選択肢が再び注目を集めている。候補としてステファノ・ピオリの名前が挙がる一方、アントニオ・コンテはユベントスのファンが最も待ち望む存在だ。その名前は今もさまざまな憶測や期待を呼んでいる。特にコリエレ・デッラ・セーラが報じた情報によれば、コンテは、彼を知る人々の話では、シーズン途中であってもユベントスに復帰する用意があるという


    現時点ではあくまで可能性の一つであり、交渉が確認されたわけではない。クラブ首脳陣はスパレッティ体制を継続する考えのようだが、プレッシャーは強まり、失敗が許される余地は狭まっている。ピオリは引き続き代替候補の一人だが、サポーターの期待を最もかき立てるのはコンテ復帰という可能性だ。


    そうなると、次の問いは避けられない。ユベントスはスパレッティの下で再び結束できるのか。それとも、新たな監督を探さざるを得なくなるのか。今後の試合は、クラブの信頼が実際の続投につながるのか、それとも新たな方針転換の兆しが見え始めるのかを見極める上で、決定的な意味を持つかもしれない。



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