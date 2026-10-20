ユヴェントスの危機によって、監督の去就を巡る議論が再燃するのは避けられない。ルチアーノ・スパレッティは過去8年間で6人目となるユヴェントスの監督で、ますます難しい状況に直面している。期待外れの結果に加え、ロッカールーム内の緊張やチームの結束力への疑念もある。クラブは少なくとも現時点では指揮官への信頼を示しているが、今季の行方は今後の試合でのパフォーマンスに左右される可能性がある。





『コリエレ・デラ・セラ』によると、クラブは後任候補を探すための接触をまだ始めていないという。引き続きスパレッティを支えることが最優先だ。ただし、指揮官は自らの去就に漂う不安を払拭するため、チームの結束と結果を取り戻さなければならない。





懸念材料は順位表上の位置だけではない。チーム内の雰囲気もその一つだ。グレイソン・ブレーメルの発言、フランシスコ・コンセイソンが交代時に見せた反応、そしてアンドレア・カンビアーゾの扱いは、監督とチームの関係においてバランスを取り戻す必要があることを示している。数字も重くのしかかる。獲得可能だった勝ち点108のうち手にしたのは65で、1試合平均では1.81。チアゴ・モッタとイゴール・トゥドールの数字をわずかに上回る。



