アメリカ系ファンドは――コリエレ・デラ・セラによれば――やれる限りのことはしたと考えている。インテル本部があるヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネでは驚きが広がった。決裂が現実のものとなったからだ。昨日、別れが正式に発表され、アウジリオは次のように語った。「忘れられない28年を経て、最も難しい時が来た。私にとって一度も単なるチームではなく、第二の皮膚だった存在に別れを告げる時が」と、アウジリオはインテル公式サイトを通じて記した。「ほぼ30年にわたり、私は人生の一秒一秒、あらゆるエネルギー、あらゆる鼓動をインテルに捧げてきた。インテルは私の血の中にあり、日々吸ってきた空気そのものだ。最も深く、心からの感謝を捧げたいのは、あなたたちファンだ。このユニフォームの脈打つ魂であるあなたたちは、この果てしない旅路で私に寄り添い、支えてくれた。クラブオーナー、幹部、そしてすべてのスタッフにも感謝している。長年にわたって信頼を寄せてくれ、世界的な巨大クラブのスポーツ部門を率いる名誉を私に与えてくれた。そして、すべての監督、選手、偉大なチャンピオンたち、そして真の男たちにも感謝したい。彼らはその才能と汗で、このクラブの歴史に永遠に刻まれるトロフィーを天高く掲げた。インテルのセカンドスターのように。この役職を離れるが、この色から決して離れることはできない。今日閉じるのは、ただの仕事上の一章ではない。私の魂の一部が、最も愛したものから引き離されるのだ。ありがとう、インテル」