インテルとピエロ・アウジリオの間で、本当は何が起きたのか。スポーツディレクターは、過去28年間を過ごした“自分の家”とも言える場所を離れた。その理由は、2027年に満了する契約の更新で合意に至らなかったためだ。『コリエーレ・デラ・セラ』によると、この1年で受け取っていた給与は150万ユーロで、ここ数年受け取っていた130万ユーロ強をわずかに上回っていた。クラブは契約延長を提示していたが、アウジリオはそれを侮辱的だと受け止めた。つまり、テクニカルスタッフの契約満了時期に合わせて1年延長し、2028年までとする内容で、給与オファーもわずかな増額にとどまっていた。 具体的には140万ユーロ＋ボーナスだった。アウジリオは十分に評価されていないと感じ、より長期の契約延長、そして何よりも異なる金額を期待していた。報道によれば、30万ユーロの昇給を含む3年契約を望んでいたという。
翻訳者：
『コリエレ・デッラ・セーラ』 アウジリオと「侮辱的な契約延長」：インテルも驚き、提示額はどれほどだったのか
インテルが驚かせる
アメリカ系ファンドは――コリエレ・デラ・セラによれば――やれる限りのことはしたと考えている。インテル本部があるヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネでは驚きが広がった。決裂が現実のものとなったからだ。昨日、別れが正式に発表され、アウジリオは次のように語った。「忘れられない28年を経て、最も難しい時が来た。私にとって一度も単なるチームではなく、第二の皮膚だった存在に別れを告げる時が」と、アウジリオはインテル公式サイトを通じて記した。「ほぼ30年にわたり、私は人生の一秒一秒、あらゆるエネルギー、あらゆる鼓動をインテルに捧げてきた。インテルは私の血の中にあり、日々吸ってきた空気そのものだ。最も深く、心からの感謝を捧げたいのは、あなたたちファンだ。このユニフォームの脈打つ魂であるあなたたちは、この果てしない旅路で私に寄り添い、支えてくれた。クラブオーナー、幹部、そしてすべてのスタッフにも感謝している。長年にわたって信頼を寄せてくれ、世界的な巨大クラブのスポーツ部門を率いる名誉を私に与えてくれた。そして、すべての監督、選手、偉大なチャンピオンたち、そして真の男たちにも感謝したい。彼らはその才能と汗で、このクラブの歴史に永遠に刻まれるトロフィーを天高く掲げた。インテルのセカンドスターのように。この役職を離れるが、この色から決して離れることはできない。今日閉じるのは、ただの仕事上の一章ではない。私の魂の一部が、最も愛したものから引き離されるのだ。ありがとう、インテル」
- Getty Images Sport
バッチン昇格
その後任として、インテルは内部昇格の人選としてダリオ・バッキンを選んだ。「トップチームおよびテクニカル部門と緊密に連携して業務に当たっているダリオ・バッキンが、本日付でチーフ・スポーツ・オフィサーの役職に就く」と、クラブの公式声明に記されている。
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