クラブ首脳陣は、所属クラブの医療スタッフが外部の腫瘍学専門医と連携し、同選手の今後の治療を直接管理していくことを改めて明らかにした。クラブは公式声明を通じてこのニュースを認め、イタリアのクラブは次のように発表した。「コモ1907は、一連の検査の結果、ロベルタ・ピッキが乳がんと診断されたことを確認する。

「ロベルタは今後、治療を開始する。クラブの医療チームが全面的に支え、担当の専門医と緊密に連携していく。コモ1907の全員がロベルタとともにあり、今後数カ月にわたって彼女とその家族に必要なあらゆる支援を提供する」