Nicolo Campo
翻訳者：
コモ1907、乳がん診断後のロベルタ・ピッキと新契約締結で見せた素晴らしい品格
ピッキが契約延長を勝ち取る
コモ1907は、FWピッキが精密検査の結果、乳がんと診断されたことを発表した。クラブは連帯を示す見事な対応として、34歳のFWとの契約を2027-28シーズン終了まで延長することを迅速に決断した。この決定により、イタリア人選手は自身のプレー面での将来に不安を抱えることなく、治療とリハビリに専念できることになる。
クラブが揺るぎない支持を確認
クラブ首脳陣は、所属クラブの医療スタッフが外部の腫瘍学専門医と連携し、同選手の今後の治療を直接管理していくことを改めて明らかにした。クラブは公式声明を通じてこのニュースを認め、イタリアのクラブは次のように発表した。「コモ1907は、一連の検査の結果、ロベルタ・ピッキが乳がんと診断されたことを確認する。
「ロベルタは今後、治療を開始する。クラブの医療チームが全面的に支え、担当の専門医と緊密に連携していく。コモ1907の全員がロベルタとともにあり、今後数カ月にわたって彼女とその家族に必要なあらゆる支援を提供する」
コミットメントが安心をもたらす
今回の契約延長は、ピッチ外で人生最大の困難に直面している選手を支え続けるという、ラリアンのクラブとしての深い姿勢を浮き彫りにするものだ。クラブは声明の最後で、このFWと長期契約を結んだことを明らかにし、プライバシーへの配慮を求めた。 「そうした継続的なコミットメントの一環として、クラブはロベルタとの契約も2027-28シーズン終了まで延長した。現時点では、治療と回復に専念しているロベルタのプライバシーが尊重されることをお願いしたい」
- Getty Images Sport
今後のキャンペーンは問題解決力が試される。
ピッチ上では、9月20日にコッパ・イタリア女子でブレシアと対戦するために敵地へ乗り込むセレーナ・マッツァンティーニ監督のチームが、経験豊富なストライカーを欠く状況への適応を迫られる。その1週間後には、チームはチェントロ・スポルティーボSNEFランブローネでACミランとの注目のホームゲームで2026-27シーズンのセリエA女子開幕戦に臨み、さらなる厳しい試練が待っている。チームはピッキの回復に序盤戦の戦いを捧げつつ、結束力を生かして好スタートを切ることを目指す。
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