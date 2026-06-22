2026/2027シーズンチャンピオンズリーグ・リーグフェーズに初進出したコモは、移籍市場で2つの重要補強を目前に控える。同時に、セスク・ファブレガス監督の下、ニコ・パスの残留も目指す。スカイ・スポーツによると、レアル・マドリードとの会談がすでに予定されている。
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コモ：2人の新戦力が加入へ。木曜日にはニコ・パズ巡りレアル・マドリードと会談。
木曜日の会合
コモはレアル・マドリードにアルゼンチン人才能をもう1シーズン残留させるよう働きかけたいが、移籍金と将来的な買い戻し条項の金額見直しも要求している。一方、レアル・マドリードは「金の卵」と評価し、相応の対価を求める構えだ。 木曜日には、クラブのインドネシア人オーナーとマドリード側の経営陣が会談し、ニコ・パズに関する戦略を決定する予定だ。
ダブルパンチ
一方、クラブの将来を左右する補強2本が間近に迫っている。クルゼイロから23歳ブラジル人左SBカイキ・ブルーノを1500万ユーロの買い取り義務付きでレンタルする。 さらにヘタフェからMFルイス・ミラ（1994年生まれ）も加入。昨季はボルダラス監督の下で10アシスト1得点を記録し、契約解除条項600万ユーロが支払われる。ボルシア・ドルトムントとのヤン・クート交渉は継続だが、こちらは時間を要する見込み。