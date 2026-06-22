コモ：2人の新戦力が加入へ。木曜日にはニコ・パズ巡りレアル・マドリードと会談。

コモはレアル・マドリードにアルゼンチン人才能をもう1シーズン残留させるよう働きかけたいが、移籍金と将来的な買い戻し条項の金額見直しも要求している。一方、レアル・マドリードは「金の卵」と評価し、相応の対価を求める構えだ。 木曜日には、クラブのインドネシア人オーナーとマドリード側の経営陣が会談し、ニコ・パズに関する戦略を決定する予定だ。