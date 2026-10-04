コモは、今季の鮮烈なスタートを受けて複数の欧州強豪クラブからディアオを遠ざけるため、2031年までの新契約を準備している。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、クラブ首脳陣はこのウインガーがリーグ戦で2得点を挙げ、さらにコモの歴史的なチャンピオンズリーグ初戦でRBライプツィヒに4-1で勝利した試合でも得点したことを受けて動いたという。

セリエA開幕戦のウディネーゼ戦では途中出場から逆転劇を呼び込んだ21歳は、右サイドの絶対的な主役としての地位を確立している。