Buzzi
翻訳者：
コモ、移籍市場で強い関心が集まる中、セスク・ファブレガスの主力アタッカー引き留めへ素早く行動へ
ブレイクスターの将来を確保へ
コモは、今季の鮮烈なスタートを受けて複数の欧州強豪クラブからディアオを遠ざけるため、2031年までの新契約を準備している。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、クラブ首脳陣はこのウインガーがリーグ戦で2得点を挙げ、さらにコモの歴史的なチャンピオンズリーグ初戦でRBライプツィヒに4-1で勝利した試合でも得点したことを受けて動いたという。
セリエA開幕戦のウディネーゼ戦では途中出場から逆転劇を呼び込んだ21歳は、右サイドの絶対的な主役としての地位を確立している。
- Getty Images Sport
セスク・ファブレガスの下で進む戦術的進化
ファブレガスは、9月上旬に行われたジェノアとのアウェー戦で2得点を挙げ、4-1の快勝に貢献した若手の戦術的成熟ぶりを称賛した。守備面でも進んで貢献しようとする教え子の姿勢を強調し、指揮官はこう語った。「ディアオはコモに来て以来、最も完成度の高い試合をした。こうした若い選手たちには指導が必要だ。彼らは20歳で、1試合は8点、次の1試合は5点という出来でも普通のことだ。今日は特に、彼の守備での働きぶりが本当に気に入った。そこが向上すれば、トッププレーヤーになれる」
過去のキャリアを傷つけた負傷の悲劇を乗り越えて
この移籍成立が見込まれているのは、ディアオが2025年4月に右足の骨折を克服し、夏に痛みを伴う再発も乗り越えた後のことだ。現在は完全復調しており、セリエAでは5試合で16回のドリブル成功を記録し、この部門でトップに立っている。ニコ・パス、バトゥリナとともに、この若き攻撃トリオはコモをリーグ屈指の危険な攻撃陣を擁するチームへと押し上げている。
- Getty Images Sport
エリートの試練の中で勢いを維持すること
ディアオにとって今の最大の課題は、セリエAと欧州の試合が立て込む中でコンディションを維持し、負傷を避けることだ。代表ウィークにはセネガル代表で2試合連続先発を果たしており、自信は非常に高まっている。ピッチの攻守両面で努力を続ければ、ファブレガス監督のチームが今季もトップ4フィニッシュを目指す上で力になれるはずだ。
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