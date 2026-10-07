まずはSkyのインタビュー、続いてプレミオ・ジェントルマンの壇上へ。コモは、カルラルベルト・ルディの仕事によって、今も夢を追い続けている。スポーツディレクターである彼は、セスク・ファブレガスのアイデアを移籍市場で具体的な形に変えてきた。今年、このコンビはクラブをチャンピオンズリーグで戦うレベルへと導き、スクデット争いの観点ではインテルの有力なライバル候補と見なされる存在にまで押し上げた。その功績は、ニコ・パス、キーンらスター選手たちの活躍にもあり、彼らはスポーツディレクターから惜しみない賛辞を受けた。
コモ、ルディ監督「ニコ・パスはメッシの10番にふさわしい。キーンはイタリア屈指のトッププレーヤー。コモ対ローマから“反インテル”は生まれるのか？ それはあなたたちが言うこと。スクデットはシーズン中に考えるものだ」
インテル対策、そしてスクデットは？
「日曜日（コモ対ローマのこと、編集部注）に勝った方がインテルの対抗馬になるのか？ 皆さんがそう言っていますし、読者にとっても興味深い話かもしれません。私にとっては、非常に優れた2チームによるビッグマッチです。コモのようにサプライズになり得るチームもあれば、ローマのようにあらゆる意味で有力候補のチームもいて、しかも両チームには素晴らしい監督がいます。中断明けという不確定要素はありますが、激しさ、見応え、楽しさのある試合を期待しています。 我々がスクデット候補？ いいえ、そんなことは考えていません。昨季にチャンピオンズリーグを考えていなかったのと同じです。我々は仕事に集中するだけです。 目標はシーズンの中で、日々定めていくものです。取り組みを続け、自分たちがどこで成長し、改善できるのかを理解しようとしています」
ニコ・パスがメッシの10番を継ぐ？
「メッシの10番をニコ・パスに？ まず何より、そうなることを願っているよ。彼は本当に素晴らしい青年だからね。選手としての話はひとまず置いておこう。彼のプレーはみんなが見ているし、みんなが称賛している。私たちも称賛しているし、3年間も彼がいてくれて幸運だよ。でも、彼は本当に素晴らしい青年なんだ。 10番がそれほど重要なユニフォームであり、非常に優れた選手であることに加えて、価値ある人間の肩に託されるべきものだというなら、ニコにはその資格があると思う。 そのうえで言えば、私はあまりに身内びいきだし、この件について公に語るには立場も大きすぎる。だが、ニコ・パスがまず立派な選手であり、何よりも素晴らしい人間だということは、私が証言できるよ」
キーン、イタリアのトッププレーヤー
「セスクはこうしたプレースタイルを持っていて、幸いにもそれを選手たちに浸透させることができた。明確なアイデンティティーがあり、そのアイデンティティーに私たちは魅了され、心を動かされている。そして、モイーズは、私たちの考えでは、そこに完璧にフィットする。彼はこれまで私たちにいた選手とは異なるタイプで、勝敗を左右する選手であり、イタリア屈指のトッププレーヤーだ。だからこそ、私たちは彼がコモを成功へ導くと、期待しているだけでなく、確信している」
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