「メッシの10番をニコ・パスに？ まず何より、そうなることを願っているよ。彼は本当に素晴らしい青年だからね。選手としての話はひとまず置いておこう。彼のプレーはみんなが見ているし、みんなが称賛している。私たちも称賛しているし、3年間も彼がいてくれて幸運だよ。でも、彼は本当に素晴らしい青年なんだ。 10番がそれほど重要なユニフォームであり、非常に優れた選手であることに加えて、価値ある人間の肩に託されるべきものだというなら、ニコにはその資格があると思う。 そのうえで言えば、私はあまりに身内びいきだし、この件について公に語るには立場も大きすぎる。だが、ニコ・パスがまず立派な選手であり、何よりも素晴らしい人間だということは、私が証言できるよ」