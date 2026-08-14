『calciomercato』によると、コモはキーン獲得を目指す中で問題に直面し、移籍市場で代替案の模索を余儀なくされている。当初の取引は必要な進展を得られず、実績ある得点者を求めてクラブ上層部は別の選択肢へ目を向けることになった。

厳しいシーズンに備える中、攻撃陣の強化は引き続き首脳陣の最優先事項となっている。競争力を維持するためには、ファイナルサードで適切なタイプを確保することが不可欠と見なされている。