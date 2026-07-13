コモにとって、今日はマッティア・リベラリの日だ。 2007年生まれの攻撃的MFは、U-19欧州選手権で代表が不本意な結果に終わった後、セスク・ファブレガス監督率いるチームに正式加入する。早朝、元ミランの選手はモンツァでメディカルチェックを受け、数シーズンにわたる契約にサインする予定だ。
Getty Images Sport
翻訳者：
コモ、マッティア・リベラリの日：モンツァでメディカルチェック後、2031年までの契約にサイン
契約条件
カタンツァーロでセリエBの好シーズン（24試合出場）を終えた同選手は、 3ゴール4アシストを記録した。コモは、ミラン（オーナーのジェリー・カルディナーレと新監督ルーベン・アモリムが復帰を説得しようとした）やサッスオーロ、ユヴェントス、トリノなどのライバルを押さえ、2031年6月までの契約で合意した。年俸100万ユーロ＋サインボーナス。 リベラリ獲得には契約解除条項600万ユーロを支払い、その50％がミランに支払われる。
最初の言葉
「とても嬉しいです。早く始めたいです」と、マッティア・リベラリはメディカルチェックのためクリニックに到着した際、スカイ・スポーツの取材に語った。 新監督セスク・ファブレガスの構想では、2007年生まれの攻撃的MFは、残留が確実視されるニコ・パス、バトゥリーナに、ヘスス・ロドリゲス、アサネ・ディアオ、ジェイデン・アダイ、ニコラス・クーン、さらに復帰予定のアリウ・ファデラとアリ・ジャシムを加えた攻撃陣の一員となる。
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