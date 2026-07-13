コモ、マッティア・リベラリの日：モンツァでメディカルチェック後、2031年までの契約にサイン

カタンツァーロでセリエBの好シーズン（24試合出場）を終えた同選手は、 3ゴール4アシストを記録した。コモは、ミラン（オーナーのジェリー・カルディナーレと新監督ルーベン・アモリムが復帰を説得しようとした）やサッスオーロ、ユヴェントス、トリノなどのライバルを押さえ、2031年6月までの契約で合意した。年俸100万ユーロ＋サインボーナス。 リベラリ獲得には契約解除条項600万ユーロを支払い、その50％がミランに支払われる。