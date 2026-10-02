U-21スペイン代表は、同年代の欧州選手権予選で サンマリノ のホームに乗り込み、難なく勝利を収めた。イベリアの代表チームは 13-0 の大勝を飾ったが、終盤に注目を集めたのは ヘスス・ロドリゲスだった。
コモの選手であるロドリゲスは75分に途中出場し、マリオ・マルティンによる12点目をアシスト。しかし、その決定的なパスを味方に通した数分後の93分に退場処分を受けた。
U-21スペイン代表は、同年代の欧州選手権予選で サンマリノ のホームに乗り込み、難なく勝利を収めた。イベリアの代表チームは 13-0 の大勝を飾ったが、終盤に注目を集めたのは ヘスス・ロドリゲスだった。
コモの選手であるロドリゲスは75分に途中出場し、マリオ・マルティンによる12点目をアシスト。しかし、その決定的なパスを味方に通した数分後の93分に退場処分を受けた。
スペインの攻撃中、ヘスス・ロドリゲスとバルトロメオ・リッジョーニが言い争いを始め、互いに押し合った。その後、スペイン代表の選手がサンマリノのDFの顔面を殴り、DFはピッチに倒れ込んだ。すると、カザフスタン人主審サリエフがダイレクトレッドカードを提示するのは避けられなかった。
ヘスス・ロドリゲスは、グループA首位通過を決める上で重要なルーマニア戦を欠場する。実際、勝ち点24で首位のスペインは、勝ち点22で2位のフィンランドに逆転されるリスクを避けるため、勝利が必要だ。なお、フィンランドはコソボ戦を控えている。
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