U-21スペイン代表は、同年代の欧州選手権予選で サンマリノ のホームに乗り込み、難なく勝利を収めた。イベリアの代表チームは 13-0 の大勝を飾ったが、終盤に注目を集めたのは ヘスス・ロドリゲスだった。

コモの選手であるロドリゲスは75分に途中出場し、マリオ・マルティンによる12点目をアシスト。しかし、その決定的なパスを味方に通した数分後の93分に退場処分を受けた。