コモ、ファブレガス：「選手たちがチャンピオンズリーグの話をしているのを聞くと、腹が立つ。もし出場できなければ、俺たちは何なんだ？ 負け犬か？」

日曜日の18時キックオフで予定されているローマ戦（セリエA第29節）を2日後に控え、コモのセスク・ファブレガス監督が記者会見に臨み、両チームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた野望にとって極めて重要なこの一戦について語った。
スペイン人監督は、選手たちから「チャンピオンズ」という言葉が口にされるのを望んでいないが、以下に、元アーセナルおよびバルセロナ所属の同監督の発言をまとめて紹介する。
日曜日の18時キックオフで予定されているローマ戦（セリエA第29節）を2日後に控え、コモのセスク・ファブレガス監督が記者会見に臨み、両チームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた野望にとって極めて重要なこの一戦について語った。
スペイン人監督は、選手たちから「チャンピオンズ」という言葉が口にされるのを望んでいないが、以下に、元アーセナルおよびバルセロナ所属の同監督の発言をまとめて紹介する。
この試合の重要性について、どのような期待を抱いているかについて次のようにコメントした。「『決定的な試合』とはどういう意味かによります。私にとっては、ただの一戦に過ぎません。ナポリやユヴェントス戦で勝利した時のように、最高の試合をしなければなりません。常に良いプレーをしなければなりません。相手には素晴らしい選手たちと名将がおり、試合のペースも速いでしょう。しかし、私たちは自分たちのスタイルでプレーしなければなりません。あとはピッチがすべてを物語り、その結果を評価することになるでしょう」。
ファブレガス監督にとって重要な2人の選手のコンディションについても言及があった。「ペローネ？現時点では60％は出場不可、40％は出場の可能性がある。しかし、治療や様々な手段を講じれば、選手の状態は改善する可能性もある。 もしかしたら明日、ベッドから起き上がったらすっかり元気になっているかもしれない。今日は個人練習を行ったが、順調だった。打撲を受けて痛みがあり、かなり腫れ上がっていた。ただ、血液を取り除くだけで済む。彼は怯えている。昨年、ヴェローナ戦で打撲を受けてから3ヶ月間離脱していたからだ。内出血を起こしていた。 しかし、深刻な状態ではありません。ディアオについては？テレビでも話しましたが、練習開始の30分前に、以前怪我をした部位に衝撃を感じ、一旦中断しました。その後、日曜日にチームが戻った際、彼は単独でトレーニングを行いました。今週はチームと共に全日程のトレーニングを問題なくこなしており、明日も順調なら招集メンバーに入るでしょう。しかし、深刻な状態ではありません」。
「いいえ。将来、サッカーにおいてより成熟し、安定感が増せば、それは可能でしょう。しかし彼は攻撃的ミッドフィールダー、セカンドストライカーです。というのも、我々のシステムでは2人のプレイメーカーがいるため、常に低い位置に留まらなければならないからです。 ボールを持った時の自信、状況を分析し判断する能力が必要だが、ニコにはそれが欠けている。彼は本能的なプレーをするタイプで、低い位置にいるとボールを失う可能性がある。ペローネやバトゥリーナとは違う。ミッドフィールダーという役割には、非常に明確な要件があるのだ」。
「意欲に満ち、主体的で、並外れたメンタリティと勇気を持ったコモの姿を見たい。いつものように、ハイプレスで相手を息もつかせないようなプレッシャーをかけ、身体能力に優れた選手たちで構成されたチームだ。彼らはサッカーを非常にうまく表現できる」
「いつもこうあるべきだ。セリエBでも雰囲気は最高だった。僕たちはとても満足しているし、サポーターが後ろで支えてくれていることも分かっている。でも、この情熱とエネルギーを育み続け、常に僕たちと共にいて、さらに強くなっていく必要がある。サポーターとチームが一つになれば、そのエネルギーは倍増する。 ホームのファンの前では、僕たちはより強くなる。全勝すると言っていたことが助けになったか？ そうだ。6〜7人の新戦力を迎え、新しい選手たちは順応する必要があった。どこを改善できるかを見極めなければならない。しかし、昨シーズンの開幕当初、セリエA初年度であることを踏まえ、勝ちたいとは思っていたが、『果たしてできるのか？』と自問していた。 常にそうだったわけではない。その後、カケレやヴォイヴォダが加わり、レベルを大幅に向上させた。継続的なトレーニングを通じて、戦術の構想もより明確になった。以前は、試合が終わればセリエBのチームに戻ってしまうような状態だった。質的な面で、まだ万全ではなかった。しかし、私たちは内なる強さを見出し、自然に勝利を掴みに行くことができるようになったと思う。これは非常に重要な一歩だ」。
ファブレガスは、試合日程は気にせず、常に目の前の試合こそが重要だと語った。「次はピサとの試合か？知らなかったよ。ローマ戦が最も重要な試合で、それ以外は二の次だ。ごめん、僕は頑固者だからね。僕たちは一戦一戦、すべてに勝つことを目指しているんだ」。
リーグ戦において初めて順位表4位でピッチに立つチームのメンタル面についても言及した。「何事にも『初めて』はあるものだ。それを意識しているか？ いや、誓って言うが、そうではない。これが私の人生だ。選手としてこの状況に身を置いてきた。監督として違うか？ いや、重要なのはメンタリティ、一貫性、そしてメッセージだ。信じ、前向きで、懸命に努力すれば、何かが起こり得る。 しかし、一歩ずつ進もう。まだ始まったばかりだし、何も変わらない。勝てても負けても、我々は構築を続けていく。常に改善し続けること、それは必ずしも勝つことではない。勝ったこともあったが、私は完全に満足していたわけではない。パレルモでは大きな成長を見せたし、セリエAに昇格できると確信していた。チームが昇格するだろうと。その努力からそう感じていたし、選手たちも確信していた。 そして今、成長し、以前は勝てなかった試合に勝てるチームが見える。これは経験がもたらすもので、絶えず叩き込むことだ。監督に欠けているのは時間だ。視野を広げ、構想を固めるためにもう少し時間が必要だ。次の試合で評価される。監督にとってサッカーは極めて残酷なものであり、常に正しい方法で分析しなければならない」。
ファブレガスは記者会見を次のように締めくくった。「そうだ。あれこれ言われているからではなく、今はその時ではないからだ。もしそれが実現しなかったら、僕たちは何になる？ 失敗者なのか？」