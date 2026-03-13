コモ、ファブレガス：「選手たちがチャンピオンズリーグの話をしているのを聞くと、腹が立つ。もし出場できなければ、俺たちは何なんだ？ 負け犬か？」

「いつもこうあるべきだ。セリエBでも雰囲気は最高だった。僕たちはとても満足しているし、サポーターが後ろで支えてくれていることも分かっている。でも、この情熱とエネルギーを育み続け、常に僕たちと共にいて、さらに強くなっていく必要がある。サポーターとチームが一つになれば、そのエネルギーは倍増する。 ホームのファンの前では、僕たちはより強くなる。全勝すると言っていたことが助けになったか？ そうだ。6〜7人の新戦力を迎え、新しい選手たちは順応する必要があった。どこを改善できるかを見極めなければならない。しかし、昨シーズンの開幕当初、セリエA初年度であることを踏まえ、勝ちたいとは思っていたが、『果たしてできるのか？』と自問していた。 常にそうだったわけではない。その後、カケレやヴォイヴォダが加わり、レベルを大幅に向上させた。継続的なトレーニングを通じて、戦術の構想もより明確になった。以前は、試合が終わればセリエBのチームに戻ってしまうような状態だった。質的な面で、まだ万全ではなかった。しかし、私たちは内なる強さを見出し、自然に勝利を掴みに行くことができるようになったと思う。これは非常に重要な一歩だ」。