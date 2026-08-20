セスク・ファブレガスコモの監督が、土曜日に行われるウディネーゼ戦を前に記者会見に臨んだ。この試合はコモにとってリーグ戦初戦となる。以下、TMW:が伝えたスペイン人指揮官のコメント。 「今季はゼロからのスタートだ。0試合、0ポイント。どのチームも成長し、補強を進めている。どういう形でスタートするのか見ていこう。少しずつ昨季の自分たちを取り戻し、さらに改善していかなければならない。今季は非常に特別なシーズンだ。3つの大会を戦う。これまで一度も経験したことがない。チームは非常に若く、何人かの選手やスタッフはこうした戦いを経験したことがない。3日おきに試合をすることになる。不確定要素は非常に多い。ディエゴは欠場、その後は様子を見る。多くのシーズンのうちの最初の1年だが、プレッシャーはない。チャンピオンズリーグは贈り物のようなものだが、セリエAとコッパ・イタリアも非常に重要だ」
翻訳者：
コモ、ファブレガス「移籍市場では、もう一段階上に進むためのプラスアルファが欠けている」
移籍市場
「リーグ戦が始まっているのに移籍市場が開いている？ 私は好きではないし、誰も好きではない。もしかしたら、ここにいる選手の中に、2〜3週間後には別の場所でプレーしている者がいるかもしれない。でも、現実がそうだということは分かっている。移籍市場が早く閉まるのを待っている。12〜15人、あるいは20人の選手でね。今は多くの不確定要素があって、ああ言う人もいればこう言う人もいる。仲の良い友人同士でも、誰かが去ると分かっている状況は彼らにとってもいいことではない。いつかルールが変わって、もっと幸せになれるだろう。今日終わるなら、私はすぐに次へ進むだろうし、現時点ではまだ閉まっていない。 だいたい同じメンバーだが、4〜5人の選手を素早く、うまく入れ替えた。今はさらにもう一段階上へ行くためのプラスアルファが欠けている。難しいし、時には運に恵まれることもある。昨年は最後の最後にディエゴ・カルロスを獲得し、彼は一度も負傷しなかったが、我々はリスクを負っていた。我々が獲得した優れたセンターバックはチャロバーだ。簡単ではないし、名前は本当にたくさんある。私はこの2年間のセンターバックを全員知っているが、そう簡単ではない。ここには、去るかどうか分からない選手が大勢いる。誰にもこんなことは勧めない。なぜなら、常にすべてが変わってしまうからだ」
アッダイ
「アダイはすでにここに来ていて、単独でトレーニングしている。2週間後には私たちと一緒に練習を始める。1カ月で準備が整うはずだ」
リベラーリ
「リベラーリには本当にとても満足している。アーセナルやリヴァプール相手に、あのレベルでプレーする姿を見られてね……しかも彼は本当に素晴らしい青年だ。とてもうれしく思っている。この道のりがどれだけ長くなるかは彼次第だが、このまま続けていけば、間違いなく私たちに多くのものをもたらしてくれるだろう」
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