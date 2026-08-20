「リーグ戦が始まっているのに移籍市場が開いている？ 私は好きではないし、誰も好きではない。もしかしたら、ここにいる選手の中に、2〜3週間後には別の場所でプレーしている者がいるかもしれない。でも、現実がそうだということは分かっている。移籍市場が早く閉まるのを待っている。12〜15人、あるいは20人の選手でね。今は多くの不確定要素があって、ああ言う人もいればこう言う人もいる。仲の良い友人同士でも、誰かが去ると分かっている状況は彼らにとってもいいことではない。いつかルールが変わって、もっと幸せになれるだろう。今日終わるなら、私はすぐに次へ進むだろうし、現時点ではまだ閉まっていない。 だいたい同じメンバーだが、4〜5人の選手を素早く、うまく入れ替えた。今はさらにもう一段階上へ行くためのプラスアルファが欠けている。難しいし、時には運に恵まれることもある。昨年は最後の最後にディエゴ・カルロスを獲得し、彼は一度も負傷しなかったが、我々はリスクを負っていた。我々が獲得した優れたセンターバックはチャロバーだ。簡単ではないし、名前は本当にたくさんある。私はこの2年間のセンターバックを全員知っているが、そう簡単ではない。ここには、去るかどうか分からない選手が大勢いる。誰にもこんなことは勧めない。なぜなら、常にすべてが変わってしまうからだ」







