コモ、ファブレガス：「我々のチャンピオンズリーグは、価値と謙虚さを体現するものだ。わずか6～7年前まで、我々はセリエDにいたのだから」

「私たちのチャンピオンズリーグとは、未来へのビジョンを持つ真摯なクラブで働くという、その価値と謙虚さそのものです。勝利にも様々な形がありますが、今日私たちにとって最も重要な勝利でした。クラブにとって大切な人を失い、敬意を表したかったのです。今日はマイケル・ハルトノを偲び、ご家族に心からの哀悼の意を捧げることが大切です」。





「ピサ戦はここ数試合とは異なる展開でした。最初の2ゴールではスペースを突いて攻めましたが、その後は2つの選択肢がありました。相手チームが攻めてくるか、あるいは守備を固めてくるかです。我々は賢明な選択をしました。これは成長を続けるための貴重な経験となりました」





「とても良い雰囲気が漂っています。ファンは満足していますが、誰もがさらなる高みを目指しています。皆はこの道のりを楽しんでいます。6、7年前、我々はセリエDでやや地方色の強いチームでしたが、今は若い選手たちと共に前進しており、彼らが捧げるすべてを考えると、彼らに魅了されないわけにはいきません。物事が順調な時は謙虚であり続け、うまくいかない時も冷静さを保ちます。なぜなら、我々がどこを目指しているかを知っているからです。」





「ヘスス・ロドリゲス？彼は2度、打撲を負いました。1度は試合開始直後、もう1度は30分前でした。プレーを続けることはできませんでした。彼は1対1の勝負を重視する選手で、最初の打撲を受けた時点で、すでに調子が悪いのが見て取れました。残念です。彼自身、この試合が自分のスタイルに合っていると感じていましたから。しかし、これがサッカーです。私たちは前に進まなければなりません。」



