コモ、ファブレガス「バトゥリナは少しアナーキーだが、信じられない選手だ。ディアオは一段上のレベルにいる」

ホームでのライプツィヒ戦で魔法のようなチャンピオンズリーグの夜を過ごした後、コモはセリエAで再びピッチに立つ準備を進めている。あす9月14日（月）18時30分からシニガッリアに、侮れないパルマを迎える。

そう語ったのはコモの指揮官、セスク・ファブレガスだ。記者会見でこの一戦についてそう説明した。何人か先発を入れ替えることは避けられないが、バトゥリナとディアオのような主力を外すのは簡単ではない。



