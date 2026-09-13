コモ、ファブレガス「バトゥリナは少しアナーキーだが、信じられない選手だ。ディアオは一段上のレベルにいる」

ホームでのライプツィヒ戦で魔法のようなチャンピオンズリーグの夜を過ごした後、コモはセリエAで再びピッチに立つ準備を進めている。あす9月14日（月）18時30分からシニガッリアに、侮れないパルマを迎える。
そう語ったのはコモの指揮官、セスク・ファブレガスだ。記者会見でこの一戦についてそう説明した。何人か先発を入れ替えることは避けられないが、バトゥリナとディアオのような主力を外すのは簡単ではない。
ホームでのライプツィヒ戦で魔法のようなチャンピオンズリーグの夜を過ごした後、コモはセリエAで再びピッチに立つ準備を進めている。あす9月14日（月）18時30分からシニガッリアに、侮れないパルマを迎える。
そう語ったのはコモの指揮官、セスク・ファブレガスだ。記者会見でこの一戦についてそう説明した。何人か先発を入れ替えることは避けられないが、バトゥリナとディアオのような主力を外すのは簡単ではない。
「まだ24時間以上あるし、その時間があれば選手はかなり良い回復を見せる。全員がプレー可能で、誰もが出場できる（笑）。私自身もフィジカルデータやドクター、そして彼らから聞くことを信頼しなければならない。言葉の綾で言っているわけではなく、とても良い状態にある選手が4～5人いる一方で、いくつか疑問もあるし、彼らがプレーする可能性もある」
「今はみんながコモを持ち上げていることが気になるかって？ 私はいつもとても冷静です。今は落ち着いているべき時ですし、今チームが『うまくいっている』からといって浮かれることはありません。3試合に勝ってはいますがね。あるいは、メディアへの影響が違うのかもしれません。 でも、すべてがうまくいかない時に、だからといって自分たちが一番ひどいとか最悪だというわけではありません。そこをしっかり理解しなければいけないし、こうした世界とは距離を置かなければならない。こういうものを読まないほうが、私たちはより良い仕事ができます」
「私は夏の間ずっとディエゴと話をしていたし、とても素晴らしい関係を築いている。確かに、彼のことは常に我々の頭の中にあった。交渉が成立しなかった時にも、とてもいい話し合いができた。だが最も重要なのは、そこにある敬意だ。それはうれしいことだよ。彼は本当に素晴らしい青年で、ファミリーの一員だった。 結局のところ、いくつかの小さな詳細のせいで実現しなかったが、 我々はこれからもずっと彼に感謝し続ける。ある時期にはケンプフが少し負傷していて、ラモンもこれほど多くプレーしたことがなかった中で、彼は後押ししてくれた。感謝を伝えたい」
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「バトゥリナは少しアナーキーな選手で、プレーの感覚に優れている。先日のライプツィヒ戦での最初のゴールは、マルティンだけを見れば信じられない。 ワイドに開き、外へ流れ、後ろに下げてプレーし、一度もスプリントしない。だが最後にはピッチの反対側へ入り込み、正しい体勢を取り、その後にドゥヴィカスの1対1がある。さらに、エリア内へスプリントし、滑り込み、ネットを揺らすだけの力と野心、そしてハングリーさも持っている。あのゴールを見れば、彼がどんなタイプの選手かが分かる。23歳で、このプロセスの中にいる。昨季に彼の居場所を見つけ、成長し、ワールドカップへ行き、今は自信を持ってここに来ている。そしてここには、試合がどんな展開であろうと試合を壊せると分かっている謙虚さと自信がある」
「ディアオは一段上のレベルでプレーしている。加入した時から大きなインパクトを残したし、ただ、ケガを抱えている時はメンタルが助けにならないこともある。 今は継続性を手にした。落ち着いているように見えるし、昨年はどこか落ち着かず、何か少しでもうまくいかないことがあると苛立っていた。恐れもあった。今は心の平穏があり、正しい道を見つけた。長期離脱の後では簡単なことではない」
「パルマには高いレベルの選手がいて、監督もここに来て1年になる。試合の準備をしっかり整えられる人物だ。彼らはここに来て、いい試合をしようとしてくるだろう。僕たちが疲れているかどうかも見てくるはずだ。少なくとも、私ならそうする。明日はチームとして非常に大きなエネルギーを示さなければならない」