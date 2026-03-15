コモ、ファブレガス：「これがクラブ史上最も重要な試合かどうかは分からない。ガスペリーニのサッカー？他人がどう思うかは気にしない。フェイク9の概念について説明しよう。3バックの守備については……」

「もちろん、こんなに早くここに来ることになるとは思ってもみませんでしたが、だからといって諦めるつもりはありません。監督という仕事は一日一日を積み重ねていくものです。1ヶ月後や2ヶ月後に何が起こるかなど、考える余裕はありません。 我々にはビジョンがあり、3年、4年、あるいは5年先へと導いてくれると信じているプロセスがある。そこから、全選手とクラブ全体と共に、信じ続け、着実に成長し続けなければならない。繰り返すが、我々は皆、非常に若い。クラブも、ディレクターも、スタッフも、選手たちもだ。だからこそ、忍耐と勇気、そして謙虚さを持ち続け、懸命に努力し続けなければならない」。

正真正銘のセンターフォワードを起用しない試合。これは試合の主導権を握り、パス回しを増やすための選択ですか？「はい、もちろんそれが理由の一つです。中盤をしっかりと支配するためです。我々には質の高い選手たちがいます。このような試合、つまりマンツーマンでの競り合いが多く、フィジカル的な戦いになるような試合では、個性と勇気を持った選手が必要です。ボールを求め、それをうまく扱える質の高い選手たちです。 それに、スモルチッチやバイヤーのような、深い位置への攻撃が得意な選手もいます。私はこれまで、低い位置でブロックを固める相手や、中盤で待ち構える相手、あるいはマンマークを仕掛けてくるチームとの試合を数多く経験してきました。チームはあらゆる状況にうまく対応できると思います。今日、同じことが起こるかどうか、そして準備してきたことがすべて機能するかどうか、見てみましょう」。

ガスペリーニ監督率いるローマとの対戦は、決して簡単な試合ではありませんでした。この雰囲気も試合の一部なのでしょうか？「サッカーの見方は人それぞれです。それがサッカーの最も素晴らしいところであり、勝つ方法はたくさんあるのです。 誰もがそれぞれの意見を持っています。これは監督の考えであり、私はそれを100％尊重しています。時にはあることを他のことよりも強く信じることもありますが、私たちは自分たちの道、成長、サッカー、そしてアイデンティティのために努力しなければなりません。 正直なところ、他人がどう思うかはあまり気になりません。なぜなら、彼らは私たちのビジョンや理念を持ってここにいるわけではないからです。彼らの考えは別物ですが、それでも勝利につながる可能性はあります。今日は勝利を持ち帰れるよう頑張りましょう。私にとって、それが最も重要なことだからです」