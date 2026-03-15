コモ、ファブレガス：「これがクラブ史上最も重要な試合かどうかは分からない。ガスペリーニのサッカー？他人がどう思うかは気にしない。フェイク9の概念について説明しよう。3バックの守備については……」

セスク・ファブレガスは、スカイとDAZNの両メディアに出演し、セリエA第29節として行われる、自身の所属するコモ対ローマという極めて重要なチャンピオンズリーグの対戦について語った。
ミラン戦以来初めて採用された3バックの布陣や、ニコ・パズをトップに据えた「フェイク9」の起用といった戦術的な選択から、チャンピオンズリーグへの道筋に至るまで、彼のコメントは以下の通りだ。
セスク・ファブレガスは、スカイとDAZNの両メディアに出演し、セリエA第29節として行われる、自身の所属するコモ対ローマという極めて重要なチャンピオンズリーグの対戦について語った。
ミラン戦以来初めて採用された3バックの布陣や、ニコ・パズをトップに据えた「フェイク9」の起用といった戦術的な選択から、チャンピオンズリーグへの道筋に至るまで、彼のコメントは以下の通りだ。
「ペローネ？招集された。彼も他の選手たちと同じように、体調は良いと言っているし、そうあるべきだ。 しかし、昨日はチームとの練習を少しだけしか行っていない。この種の試合では、一週間を通して100％の状態で過ごしてきた選手を起用する方が良い。彼も必要とあればいつでも出場できる状態ではあるが、今日は一週間しっかり練習を積み、明確な戦術意識を持った選手たちで臨むことが重要だった。」
「3つだって？ まあ、その時はその時に考えよう」
「フェイク9？それはもう一つの選択肢ではあるが、私にとってはあくまでフォワードであり、単に特徴が異なるだけだ。オシメンを起用すれば深く攻め込む選手になり、メッシならより前線へ上がってくる選手になり、ハーランドならルカクのようにボールをキープする選手になる。これらはそれぞれ異なる特徴だ。 すべてはその試合でどう戦うか次第だ。選手の能力と、ピッチ上で何をしたいかに基づいて選択する」
「もちろん、こんなに早くここに来ることになるとは思ってもみませんでしたが、だからといって諦めるつもりはありません。監督という仕事は一日一日を積み重ねていくものです。1ヶ月後や2ヶ月後に何が起こるかなど、考える余裕はありません。 我々にはビジョンがあり、3年、4年、あるいは5年先へと導いてくれると信じているプロセスがある。そこから、全選手とクラブ全体と共に、信じ続け、着実に成長し続けなければならない。繰り返すが、我々は皆、非常に若い。クラブも、ディレクターも、スタッフも、選手たちもだ。だからこそ、忍耐と勇気、そして謙虚さを持ち続け、懸命に努力し続けなければならない」。
正真正銘のセンターフォワードを起用しない試合。これは試合の主導権を握り、パス回しを増やすための選択ですか？「はい、もちろんそれが理由の一つです。中盤をしっかりと支配するためです。我々には質の高い選手たちがいます。このような試合、つまりマンツーマンでの競り合いが多く、フィジカル的な戦いになるような試合では、個性と勇気を持った選手が必要です。ボールを求め、それをうまく扱える質の高い選手たちです。 それに、スモルチッチやバイヤーのような、深い位置への攻撃が得意な選手もいます。私はこれまで、低い位置でブロックを固める相手や、中盤で待ち構える相手、あるいはマンマークを仕掛けてくるチームとの試合を数多く経験してきました。チームはあらゆる状況にうまく対応できると思います。今日、同じことが起こるかどうか、そして準備してきたことがすべて機能するかどうか、見てみましょう」。
ガスペリーニ監督率いるローマとの対戦は、決して簡単な試合ではありませんでした。この雰囲気も試合の一部なのでしょうか？「サッカーの見方は人それぞれです。それがサッカーの最も素晴らしいところであり、勝つ方法はたくさんあるのです。 誰もがそれぞれの意見を持っています。これは監督の考えであり、私はそれを100％尊重しています。時にはあることを他のことよりも強く信じることもありますが、私たちは自分たちの道、成長、サッカー、そしてアイデンティティのために努力しなければなりません。 正直なところ、他人がどう思うかはあまり気になりません。なぜなら、彼らは私たちのビジョンや理念を持ってここにいるわけではないからです。彼らの考えは別物ですが、それでも勝利につながる可能性はあります。今日は勝利を持ち帰れるよう頑張りましょう。私にとって、それが最も重要なことだからです」
「これが史上最も重要な試合かどうかは分かりません。ここには私よりもずっと的確に語れる人々がいると思います。私が言えるのは、私たちにとってこれはまた一つの試合であり、重要な試合だということだけです。勝ち点3がかかっており、残り10試合、この試合の後は9試合です。 私たちは努力を続けなければならない。サッカーでは、今日勝っても次の2試合で負けるかもしれないし、その逆もあり得るからだ。だからこそ、私はいつも、サッカーでは勝利を目指して努力し、試合の準備をしなければならないと繰り返している。私たちの場合、今日、準備してきたことがうまくいくかどうか、見てみよう」。