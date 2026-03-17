コモ、ファブレガスは退団か？ 後任候補は誰か。そして、その選択はセスク自身が行うことになる

もし数ヶ月後にこの退任が現実のものとなった場合、誰が後任に選ばれるのだろうか？まず、後任候補像を明確にしておく必要がある。 今まさに頭角を現しつつある、できれば若く、外国人である監督が必要だ。何よりも、前任者との連続性を持つ人物、つまり「サッカーを愛する」監督、チームに流れるようなプレーをもたらし、長年にわたりコモ湖のほとりに集まった多くの実力ある選手たちの魅力を引き出せる監督が求められる。

コモを特徴づけてきたあの「海外志向」を考えると、ファブレガスとクラブが海外の監督市場を物色する可能性は十分にある。したがって、次期監督がプレミアリーグやリーガ・エスパニョーラからやって来ても驚くべきではない。セスクが共にプレーした経験がある人物、あるいは彼がよく知る人物、安心してバトンを渡せる信頼できる人物である可能性もある。

主な候補は3つある。スペイン系だ。クラブには、例えばレアル・マドリードとの強固なつながりがあり、そこからカルロ・アンチェロッティの息子であるダビデ・アンチェロッティ（過去に打診されたことがある）や、現在レアルで好調ながらも将来的に残留は難しいと思われるアルベロアといった人物が浮上する可能性がある。 その他の有力な候補としては、ラウルや、イラオラ、マルセリーノといった、すでに実績のある監督たちが挙げられる。 この流れにおいて、現時点ではシャビやアルゼンチン代表としてワールドカップを制したスカローニ、あるいは――なぜそうならないのか――ファブレガスの恩師の一人であるグアルディオラといった候補は、あくまで夢の域にとどまっている。グアルディオラはシティでの任期が終了に近づいているようであり、かつてブレシアで指揮を執った際（ブレシアはコモからそれほど遠くなく、彼が頻繁に訪れる場所でもある）、セリエAを間近で体験した経験もあり、ついにその舞台に挑戦したいと考えているかもしれない。

注目すべき2つ目の流れは、広義での「イングランド系」だ。プレミアリーグには、英国出身の偉大な元選手たちも名を連ねるこのクラブの経営陣の興味を引く可能性のある監督が数多くいる。マンチェスター・ユナイテッドとまだ契約中のアモリムを獲得するのは難しいが、クリスタル・パレスを去るグラスナー、フルハムのマルコ・シルバ、そしてコヴェントリーで素晴らしいシーズンを送ったランパードは、より現実的な選択肢となるだろう。

最後に、イタリア人監督だ。ファブレガスの路線に最もうまく馴染める監督として、それぞれの個性やカタルーニャ人監督との相違点はあるものの、現在フリーとなっている3名が候補となるだろう。チアゴ・モッタ、デ・ゼルビ、そしてマレスカだ。 これは難しい選択となるだろう――さらに1年先送りされる可能性もあるが――しかし、かつては「小さな」チームだったコモの偉大な夢をより現実的なものにするため、ファブレガス自身がその決断を下さなければならないことは確かだ。