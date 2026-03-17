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Como 1907 v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

コモ、ファブレガスは退団か？ 後任候補は誰か。そして、その選択はセスク自身が行うことになる

コモの監督職の行方はどうなるのか：ファブレガスが後任として誰を選ぶのか、予想してみた。

セスク・ファブレガスのコモ監督としての幸運な冒険が終わる時、彼が引き継ぐバトンは重いものとなるだろう。このカタルーニャ出身の指揮官は、華麗なサッカーと、選手層や移籍市場を巧みに操る手腕を融合させ、コモをセリエAのトップチームへと導いた。その功績により、彼は必然的に欧州のビッグクラブの注目を浴びており、近いうちにコモを去ることになるかもしれない。 

チャンピオンズリーグ出場権を争い、双方に明るい未来が待ち受ける中、監督とクラブの道はまもなく分かれるかもしれない。一方でセスクは、これほどの自由と成長の余地を他では得られないかもしれないと理解している。他方で、自身のキャリアを踏まえると、コモが築き上げた偉大な実績以上に、はるかに格調高い舞台が存在することも自覚している。 ファブレガスは岐路に立っている、あるいは、そうなるだろう。シーズン終了後、彼は自らの手掛けたチームと共にさらに高い目標を目指し続けるか、あるいはそれを他の有能な指導者の手に委ねるかを選択することになる。さて、もし後者を選んだ場合、誰が彼の後任としてやってくるだろうか？我々は、ふさわしい人物像を想像してみた。

  • ファブレガスとコモ：いつまで共に歩み続けるのか？

    ファブレガスが遅かれ早かれコモを去るのは当然の成り行きであり、最近、クラブの会長であるミルワン・スワルソ氏もこの件について言及した。『リヴィスタ・ウンディチ』誌に対し、彼は次のように語った。「ファブレガスは我々にとって本当に重要な存在だが、いつか彼がアーセナルやバルセロナ、あるいはチェルシーに移籍する可能性があると考えないのは愚かだ。 そうは言っても、彼がここにいる間は、後任となる選手の成功に向けた道筋を築く手助けをしてくれることを願っている。私としては、もし彼が去ることになったとしても、後任を選ぶのは彼自身であるべきだと思う。彼はその選択に関与すべきだ。サッカー部門の役員として、次期監督の指名に協力してくれるはずだ」。

    要するに、ファブレガスは去る前に後継者を推薦し、その準備を整えてくれるだろう。リヴァプールでクロップがスロットに対して行ったようなものだ。昨シーズンの終了時、スペイン人選手がインテルバイエル・レバークーゼンといったクラブと何度か接触していた際、すでにその話は出ていた当時の記者会見で彼はこう語っていた。「私はここを去る際、遺産を残したい。 重要なのは、私の後任者が、素晴らしいクラブ、十分に準備された選手たち、そして素晴らしい仕事への姿勢を受け継ぐことだ。これをコモに残したい」。

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  • その場にふさわしい人

    もし数ヶ月後にこの退任が現実のものとなった場合、誰が後任に選ばれるのだろうか？まず、後任候補を明確にしておく必要がある。 今まさに頭角を現しつつある、できれば若く、外国人である監督が必要だ何よりも、前任者との連続性を持つ人物、つまりサッカーを愛する」監督、チームに流れるようなプレーをもたらし、長年にわたりコモ湖のほとりに集まった多くの実力ある選手たちの魅力を引き出せる監督が求められる。

    コモを特徴づけてきたあの「海外志向」を考えると、ファブレガスとクラブが海外の監督市場を物色する可能性は十分にある。したがって次期監督がプレミアリーグやリーガ・エスパニョーラからやって来ても驚くべきではない。セスクが共にプレーした経験がある人物、あるいは彼がよく知る人物、安心してバトンを渡せる信頼できる人物である可能性もある。

    主な候補は3つある。スペイン。クラブには、例えばレアル・マドリードとの強固なつながりがあり、そこからカルロ・アンチェロッティの息子であるダビデ・アンチェロッティ（過去に打診されたことがある）や、現在レアルで好調ながらも将来的に残留は難しいと思われるアルベロアといった人物が浮上する可能性がある。 その他の有力な候補としては、ラウルや、イラオラマルセリーノといった、すでに実績のある監督たちが挙げられる。 この流れにおいて、現時点ではシャビやアルゼンチン代表としてワールドカップを制したスカローニ、あるいは――なぜそうならないのか――ファブレガスの恩師の一人であるグアルディオラといった候補は、あくまで夢の域にとどまっている。グアルディオラはシティでの任期が終了に近づいているようであり、かつてブレシアで指揮を執った際（ブレシアはコモからそれほど遠くなく、彼が頻繁に訪れる場所でもある）、セリエAを間近で体験した経験もあり、ついにその舞台に挑戦したいと考えているかもしれない。

    注目すべき2つ目の流れは、広義での「イングランド系」だ。プレミアリーグには、英国出身の偉大な元選手たちも名を連ねるこのクラブの経営陣の興味を引く可能性のある監督が数多くいる。マンチェスター・ユナイテッドとまだ契約中のアモリムを獲得するのは難しいが、クリスタル・パレスを去るグラスナー、フルハムのマルコ・シルバ、そしてコヴェントリーで素晴らしいシーズンを送ったランパードは、より現実的な選択肢となるだろう。

    最後に、イタリア人監督だ。ファブレガスの路線に最もうまく馴染める監督として、それぞれの個性やカタルーニャ人監督との相違点はあるものの、現在フリーとなっている3名が候補となるだろう。チアゴ・モッタ、デ・ゼルビ、そしてマレスカだ。 これは難しい選択となるだろう――さらに1年先送りされる可能性もあるが――しかし、かつては「小さな」チームだったコモの偉大な夢をより現実的なものにするため、ファブレガス自身がその決断を下さなければならないことは確かだ。

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