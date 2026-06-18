わずか数か月で状況は一変する。1月、レアル・マドリードはニコ・パスの呼び戻しを決意したように見えたが、事態は急速に変わった。コモは背番号10の12得点を武器に、クラブ史上初めてチャンピオンズリーグ出場権を獲得。一方、レアルにはモウリーニョとベルナルド・シルバが加入した。
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コモ、パズは残留へ前進：モウリーニョとの面談が決め手
モウリーニョとの接触
遅かれ早かれ、パズはレアルに復帰するだろう。マドリードは彼の潜在能力を強く信じており、市場価値もはるかに高い。フロレンティーノ・ペレスが移籍に同意すれば、多くのクラブが列をなすだろう。しかし現時点では時期尚早だ。ニコも数日前に新監督に直接電話し、そのことを理解した。現在のメンバーでは、新監督はニコに出場機会を保証できないからだ。
1,100万
ニコ・パズは、土壇場の展開がなければ2027年夏に1100万ユーロでマドリードに復帰する。これは2回目（かつ最後）の買い戻し条項の金額だ。
その前に、彼はセリエAでもチャンピオンズリーグでもコモと共に歴史を刻み続けたいと考えている。
コモへ行きたい
ファブレガスは「パスの将来はレアル・マドリードかコモのどちらか」と断言し、その見込みは正しかった。ニコはプレミアリーグやトッテナムのオファーを真剣に検討せず、ファブレガスとチャンピオンズリーグで主役になりたいと繰り返していた。