コモ、パズは残留へ前進：モウリーニョとの面談が決め手

ニコ・パズは、土壇場の展開がなければ2027年夏に1100万ユーロでマドリードに復帰する。これは2回目（かつ最後）の買い戻し条項の金額だ。





その前に、彼はセリエAでもチャンピオンズリーグでもコモと共に歴史を刻み続けたいと考えている。