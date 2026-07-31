Goal.com
ライブ
Trevoh-Chalobah(C)GettyImages

翻訳者：

コモ、チャロバー獲得まであと一歩。チェルシーとの合意へ決定的な数時間、ファブレガスは成功を祈っている

コモ
移籍情報

チェルシーからチャロバーを獲得する交渉が再び活発化しており、成立はますます近づいている。

トレヴォ・チャロバーとコモ――実現すべき“結婚”だ。イングランド人DFは湖畔のクラブへの移籍にますます近づいており、早ければ今夜にも進展が訪れる可能性がある。契約条件についての合意はすでに1週間以上前にまとまっており、現在はコモがチェルシーの要求にますます近づいている。

  • 3000万ユーロの大型補強

    インテルはこれまでクティ・ロメロについては調査にとどまっていたが、現在は本格的に獲得へ動いている。トレヴォ・チャロバーはコモ行きを望んでおり、イタリアへ飛んで新たな刺激に満ちたキャリアをスタートさせるための連絡を待っているだけだ。コモは目標達成にますます近づいており、チェルシーが一貫して求めてきた3000万に到達する見込みだ。今後数時間以内に、最終合意に達するためクラブ間で電話会談が行われる予定となっている。

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
アーセナル crest
アーセナル
ARS
コモ crest
コモ
COM