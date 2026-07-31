インテルはこれまでクティ・ロメロについては調査にとどまっていたが、現在は本格的に獲得へ動いている。トレヴォ・チャロバーはコモ行きを望んでおり、イタリアへ飛んで新たな刺激に満ちたキャリアをスタートさせるための連絡を待っているだけだ。コモは目標達成にますます近づいており、チェルシーが一貫して求めてきた3000万に到達する見込みだ。今後数時間以内に、最終合意に達するためクラブ間で電話会談が行われる予定となっている。