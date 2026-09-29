戦力外同然、あるいはそれに近い立場から、ニースでの時期を経て、ジダンがベンチに座るフランス代表でレギュラーへ。ルーカス・ダ・クーニャのサッカー人生は、信じがたいほどであると同時に並外れている。 2001年生まれのこの選手は、3年の間にニースからコモへ70万ユーロで安く放出される立場から、欧州レベルでも屈指のMFの一人として地位を築くまでになった。転機は2023年1月。セリエBのコモが獲得した。ウイング／トップ下として加入し、すぐにセリエA昇格を勝ち取ったが、トップリーグでの最初の一歩は決して順調なものではなかった。批判を浴び、性急な評価もいくつか下された。だが、適切なタイミングで適切な指揮官から信頼を得られれば、どの選手も自らのポテンシャルを最大限に発揮できる。2001年生まれのダ・クーニャとセスク・ファブレガスの間で、それが起きた。