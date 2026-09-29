戦力外同然、あるいはそれに近い立場から、ニースでの時期を経て、ジダンがベンチに座るフランス代表でレギュラーへ。ルーカス・ダ・クーニャのサッカー人生は、信じがたいほどであると同時に並外れている。 2001年生まれのこの選手は、3年の間にニースからコモへ70万ユーロで安く放出される立場から、欧州レベルでも屈指のMFの一人として地位を築くまでになった。転機は2023年1月。セリエBのコモが獲得した。ウイング／トップ下として加入し、すぐにセリエA昇格を勝ち取ったが、トップリーグでの最初の一歩は決して順調なものではなかった。批判を浴び、性急な評価もいくつか下された。だが、適切なタイミングで適切な指揮官から信頼を得られれば、どの選手も自らのポテンシャルを最大限に発揮できる。2001年生まれのダ・クーニャとセスク・ファブレガスの間で、それが起きた。
Alex Nicodim
翻訳者：
コモ、ダ・クーニャにひざまずくフランス。ファブレガスが70万ユーロの獲得で大物選手へと変貌させた男
ファブレガスのひらめき
ファブレガスのビジョンが、ダ・クーニャのキャリアを開花させた。カタルーニャ出身の指揮官は彼を中盤の選手として再生。まずは4-3-3のインサイドハーフとして優れた結果を残し、その後は4-2-3-1で最終ラインの前に入るゲームメーカーへと変貌させた。ポルトガルにルーツを持つフランス人選手は指揮官を信頼し、守備局面でも適切な動きを身につけ、不可欠な存在、リーダー、そしてクラブのキャプテンとなった。 昨夏にはナポリとアタランタが関心を寄せたが、彼はコモを離れず、むしろ倍返しの形で2031年まで契約を延長。3か月後、フランス代表監督として初めて招集リストを発表したジダンが、彼をブルーズでプレーさせるために招集した。
トップクラスのデビュー
2年前、ダ・クーニャがセリエA昇格1年目のコモの一員としてサン・シーロでミラン相手にゴールを決めた際、試合後にファブレガスはルーカスのポジション変更について、そのひらめきをこう説明していた。「これほど多くの才能を発揮できるなら、ポジションは相対的なものだ」。昨日、ベルギー戦でコモのキャプテンはフランス代表相手に先発出場。背番号21を背負い、顔を上げ、常にクリーンで正確なゲームメークを見せた。国際デビュー戦では97タッチ、パス成功率93％、ボール奪回6回を記録し、彼にふさわしかったはずのゴールの喜びはポストだけが阻んだ。フランスのファンはXで歓喜し、さまざまなコメントを投稿した。「ダ・クーニャがコモでこれほど良いプレーをしていた時、デシャンはどこにいたんだ？」。コモからファブレガスへ、フランスからジダンへ。ダ・クーニャの信じ難い物語だ。
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