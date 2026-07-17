コモのミルワン・スワルソ会長が日刊紙『ラ・スタンパ』のインタビューに応じた。次期チャンピオンズリーグ出場権獲得によるクラブ成長計画、シニガリアスタジアムの改修、そしてセスク・ファブレガス監督の重要性など多岐にわたるテーマが取り上げられた。
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コモ、スワルソ氏：「ファブレガスは最近数か月でイタリアのクラブ3つからオファーを断った。その1つがナポリだ。我々ほど成長したクラブはない。トロフィーを得るために多くのクラブが破産している」
ファブレガスは残留
スワルソ氏はスペイン人監督について「ここ数か月で少なくとも3クラブからオファーがあったが、彼は断った。1つはナポリで、地元紙も報じた。残りの1つはイタリアのクラブだが、詳細は明かさない」と語った。 2025年夏にはインテル監督候補に挙がり、シモーネ・インザーギの後任として名前が取り沙汰された。最終的に就任したのはクリスティアン・チヴだったが、ファブレガスはロンドンでインテルの首脳陣と会談も実施。それでも、スペイン人監督と現チームとの強い絆が優先され、合意には至らなかった。
チャンピオンズリーグはチャンスだ
チャンピオンズリーグ出場権獲得について、ミルワン・スワルソ氏は『ラ・スタンパ』紙のインタビューで語った。「前年より良い成績は狙っていたが、ここまで来られるとは思わなかった。出場権で財政は改善する。だが、準備のペースを上げなければならない。この目標は数年先だと思っていたからだ。 商業インフラの整備や財務規則への適合に残された時間は少ないが、必ずやり遂げ、このチャンスを無駄にはしない。ヨーロッパでの目標？夏のプレシーズンが終わってから考える。今は、コモでマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードがプレーする姿を見たい」
コモに勝るものはない
最後に『ラ・スタンパ』のインタビューに応じたコモのミルワン・スワルソ会長は、クラブの成長と財政の安定に言及した。「我々の選手市場価値はイタリアで最も伸びており、2シーズンで6000万ユーロから3億8900万ユーロに増加しました。 商業面でも毎年300％成長しています。まだ新参者ですが、これほど急成長したクラブはほかにないでしょう。 オファーは検討しますが、断ることも辞しません。昨夏はアサネ・ディアオに6000万ユーロ、冬にはジェイデン・アダイに4000万ユーロのオファーを断りました。タイトルを追って破産したチームは歴史上に多くあります」。
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