コモ、スワルソ氏：「ファブレガスは最近数か月でイタリアのクラブ3つからオファーを断った。その1つがナポリだ。我々ほど成長したクラブはない。トロフィーを得るために多くのクラブが破産している」

最後に『ラ・スタンパ』のインタビューに応じたコモのミルワン・スワルソ会長は、クラブの成長と財政の安定に言及した。「我々の選手市場価値はイタリアで最も伸びており、2シーズンで6000万ユーロから3億8900万ユーロに増加しました。 商業面でも毎年300％成長しています。まだ新参者ですが、これほど急成長したクラブはほかにないでしょう。 オファーは検討しますが、断ることも辞しません。昨夏はアサネ・ディアオに6000万ユーロ、冬にはジェイデン・アダイに4000万ユーロのオファーを断りました。タイトルを追って破産したチームは歴史上に多くあります」。