今シーズンの注目チームの一つは、間違いなくファブレガス率いるコモだ。昨シーズンの素晴らしい活躍に続き、彼は期待に応え、チームを見事に牽引している。実際、現在このコモはチャンピオンズリーグ出場権を争う位置につけている。 また、ファブレガスの名前は欧州のトップクラブの間で引き続き話題となっており、コモのミルワン・スワルソ会長も、将来セスクがどこかのクラブを指揮することになるだろうと明言している。
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コモ、スワルソ氏：「ファブレガスの将来？ ヨーロッパのビッグクラブに移籍するだろう。だがその前に、ここで後継者を選ぶことになる」
トップクラブでの未来
コモのトップが『Rivista Undici』の取材に対し、次のように語った。「ファブレガスは我々にとって本当に重要な存在だが、いつか彼がアーセナルやバルセロナ、あるいはチェルシーに移籍する可能性があると考えないのは愚かだ。彼が我々と共に勝利を重ね、成功し続けるなら――彼本人のことは分からないが――もっと大きな夢を抱くようになるかもしれないと思う」。
でも、まずは監督を選ぶことになるだろう
しかし、ファブレガスはコモのサッカー部門理事会のメンバーでもあるため、スワルソ氏は、彼が退団することになった場合、後任の選定においてスペイン人選手が決定的な役割を果たすだろうと述べた。「とはいえ、彼がここにいる間は、後任となる人物のためにも成功への道筋を築く手助けをしてくれることを願っている。私としては、もし彼が去ることになったとしても、後任を選ぶのは彼自身であるべきだと思う。 彼はその選定に関与すべきだ。サッカー委員会のメンバーとして、次期監督の指名に協力してくれるはずだ」。
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