コモ、スワルソ氏：「ファブレガスの将来？ ヨーロッパのビッグクラブに移籍するだろう。だがその前に、ここで後継者を選ぶことになる」

しかし、ファブレガスはコモのサッカー部門理事会のメンバーでもあるため、スワルソ氏は、彼が退団することになった場合、後任の選定においてスペイン人選手が決定的な役割を果たすだろうと述べた。「とはいえ、彼がここにいる間は、後任となる人物のためにも成功への道筋を築く手助けをしてくれることを願っている。私としては、もし彼が去ることになったとしても、後任を選ぶのは彼自身であるべきだと思う。 彼はその選定に関与すべきだ。サッカー委員会のメンバーとして、次期監督の指名に協力してくれるはずだ」。